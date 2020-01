Presentadora de TV se burla de Joaquin Phoenix ¡y así le va!

La presentadora de televisión estadounidense Wendy Williams se burló de la malformación que el recién nominado al Oscar, Joaquin Phoenix tiene arriba del labio. Las reacciones en twitter no se hicieron esperar, la mayoría, en contra de Williams.

En el programa The Wendy Williams Show, la presentadora hizo comentarios sobre la mirada penetrante del actor, para después seguir con la cicatriz que tiene arriba del labio, que según Wendy Williams se nota más cuando no se deja el bigote, asegurando que Phoenix “tiene el rostro fracturado y con labio leporino” y con mímica hizo la señas de tener el paladar hendido.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams



I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4 — Matt Groark (@groarkboysbbq) 8 de enero de 2020

En el momento, el público le aplaudió, pero en redes sociales las cosas fueron distintas. Se le fueron encima con todo.

En Twitter, diversos usuarios comenzaron a reprocharle el comentario.

As Ambassador for Cleft Lip and Palate Association @CLAPACOMMUNITY I really am disgusted by this @wendywilliams.. Mimicing a cleft lip, and making a joke about it, is disgraceful. Have you any idea the pain and operations a child with cleft must go through as they grow? Please RT https://t.co/bINZItpWgI — Carol Vorderman (@carolvorders) 9 de enero de 2020

Muchos creen que la cicatriz que tiene el protagonista de The Joker es resultado de una operación a la que se sometió de pequeño para corregir el labio leporino, pero en realidad es una malformación congénita.