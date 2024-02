Tras muerte de Gina Montes, quiénes de La Carabina de Ambrosio siguen vivos

La Carabina de Abrosio fue un programa popular en la década de los 80 que se transmitió en la televisión mexicana y luego del fallecimiento de la vedette Gina Montes, en redes sociales se recordó al elenco que sigue vigente en el medio del espectáculo.

El primer capítulo de este programa de scketches se transmitió en 1978 y tuvo 8 temporadas, los cuales estuvieron dirigidos por Humberto Navarro.

El actor, músico y productor César Costa es uno de los integrantes de La Carabina de Ambrosio que continúa vivo y dentro de su carrera en la televisón, este programa fue uno de los más relevantes siendo él uno de los conductores desde que salió al aire a finales de 1980.

A lo largo de su camino profesional, compartió créditos en este icónico programa con el actor Xavier López, mejor conocido como Chabelo, quien falleció el pasado marzo de 2023.

Otro de los personajes que continúa vigente es Moisés Suárez Aldana, quien dio vida a la "Pájara Peggy" en La Carabina de Ambrosio, un personaje que era una botarja de una págara amarilla que hizo famosa la frase: "¡A la one, a la two, a la one two three..".

El actor mexicano de 78 años sigue participando en la serie "Vecinos" con el papel de Arturo López.

Alejandro Suárez es un actor y comediante mexicano que trabajó también en La Carabina De Ambrosio y otros programas como Chucherias y Ensalada de Locos. A sus 82 años, todavía participa en la televisón. Sus últimas apariciones fueron El Junior: El Mirrey de los Capos, Un día para vivir, ambos realizados en 2023.

Este programa mexicano recientemente vio partir a varios de sus personajes como Xavier López Chabelo, quien falleció en marzo de 2023. En ese mismo año pero en el mes de septiembre murió Benito Castro.

El deceso más reciente de este elenco fue el de la vedette mexicana Gina Montes. En el programa de comedia, emblema de la televisión mexicana, quedaron grabados los momentos en los que compartía su frase “Denankiu”, cuando Beto el Boticario le agradecía su asistencia.

Con información de Luis Valdovinos / El Sol de México