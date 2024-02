Muere Gina Montes, vedette mexicana de La Carabina de Ambrosio

Gina Montes, vedette mexicana que participó en el programa de televisión “La Carabina de Ambrosio”, murió el 27 de enero en Nueva York, a causa de complicaciones de cáncer y diabetes, de acuerdo con información que confirmó a El Sol de México Anathan Briss, allegado de su familia.

“Murió el 27 de enero, no quise decir nada porque me pidió Judith (Judith Teresa Macías, única hija de Gina Montes) que no diera la información hasta que ella me autorizara. Hace rato hablé, lloramos y ella me dijo que ya podía dar la información en México, porque ella sabe que su mamá es muy querida en nuestro país”, afirmó el estilista.

De igual forma, Briss precisó que mantener en privado la información también fue por decisión de la vedette. “Así lo pidió Gina, fue su voluntad desde que se enfermó, que no se diera a conocer, yo ya sabía. Murió a los 71 años de diabetes y cáncer, esas dos enfermedades se le complicaron. Duró encamada casi un año. La última voluntad fue que su hija la cremara”, dijo.

“Por lo tanto (sus cenizas) están en su casa (en Nueva York), en su momento ya las llevará a donde deberán estar. Todavía no sabe si las van a tirar al mar o se guardarán”, añadió Briss.

Anathan Briss, amigo de Gina Montes, recuerda la época en la que trabajó con ella y cómo la conoció. “Hacíamos cabaret en el Conjunto Marrakech, que estaba en la Zona Rosa, en Florencia. Ella hizo mucho centro nocturno en todo el país y en Estados Unidos”, dijo.

“Desde que llegó a México siempre hizo centro nocturno, hasta que la descubrieron para que fuera imagen de ‘La Carabina de Ambrosio’, pero ella ya andaba trabajando en todo México, porque tenía un cuerpazo, era alta, angelical, carismática. También allá (en Estados Unidos) trabajó en el Million Dollar, cuando yo iba veía la publicidad de que ella había estado”, aseguró.

Gina Montes, cuyo nombre completo era Regina Inés Barbosa Govea, nació en Brasil el 11 de enero de 1944, pero también tuvo nacionalidad mexicana. Fue hija del músico Milsiño Govea Pereyra y de una madre dedicada a la actuación. A México, Gina llegó en 1976 junto con sus dos hermanas Mimi y Beth, con quienes formaba parte del grupo Las Hermanas Montes.

Gina Montes, un ícono de La Carabina de Ambrosio

En el programa de comedia, “La Carabina de Ambrosio”, compartió pantalla con Javier López ‘Chabelo’, Alejandro Suárez, Benito Castro, César Costa, entre otras personalidades. En dicha producción, Gina Montes se convirtió en una de las mayores estrellas del programa, a pesar de aparecer sólo algunos instantes bailando o asistiendo al elenco.

En el programa de comedia, emblema de la televisión mexicana, quedaron grabados los momentos en los que compartía su frase “Denankiu”, cuando Beto el Boticario le agradecía su asistencia, una palabra que mencionaba debido a que no dominaba el español. Su imagen de bailarina también quedó grabada en la cortinilla de inicio del programa.

“Los programas de televisión como ‘La Carabina de Ambrosio’ se grababan en Televicentro, ubicado en Avenida Chapultepec 18. Allí la conocí, me la hice muy amiga porque yo le hablaba también a ‘El Loco’ Valdés y al productor Humberto Navarro”, recordó Anathan Briss.

La carrera de la vedette en el mundo del entretenimiento se interrumpió en 1985 por decisión propia, cuando viajó con destino a Nueva York con el objetivo de centrarse en la atención de su hija Judith Teresa Macías.