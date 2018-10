Faltan intérpretes que defiendan las letras: Raúl Ornelas

Raúl Ornelas aseguró que en la actualidad “no es que hagan falta compositores, hacen falta más intérpretes que defienda las letras de los compositores”, señaló el cantautor que celebra 30 años de trayectoria con una trilogía de álbumes y una presentación en el Teatro Metropólitan.





Compositores hay muchos y he descubierto un montón. Es cierto que muchos se han preocupado nada más por aplicarse a ciertas tendencias, hacia ciertas cosas. Lo que creo que hace falta son los cantantes chingones que defendían la música mexicana, porque los que había prefirieron meterse a la otra corriente, que esta jalando todo este río y que mucha gente ha aventado su barco

Foto: Foto Cortesía

En el marco de la celebración por las tres décadas de carrera artística, el oriundo del estado de Chiapas prepara el lanzamiento de El mismo que viste y canta, que será el primer álbum de la trilogía discográfica con la que celebra su aniversario y que saldrá de la mano del concierto que dará en la Ciudad de México mañana.

“Tengo la fortuna de conocer a muchos compositores y cantautores que siguen haciendo cosas maravillosas, pero el problema es que no hay quien la grabe. No hay quien levante la mano. Ahorita creo que sería una posibilidad fregona que un artista chipocludo levantara la mano, pero no, nadie se atreve. Hasta que no se vaya este barco y esta corriente empiece a secarse, pues creo que nadie se va a subir”, señaló el creador del tema Qué voy hacer con mi amor, de Alejandro Fernández.

Foto: cortesía

El tríptico de aniversario estará integrado por 30 canciones en total, distribuidas equitativamente en los tres discos más tres canciones como uno bonus track. El primer volumen contará con una fusión de ritmos entre los que se distinguen la bachata, la rumba y el country y como un regalo a los seguidores del autor, se suma la participación del maestro Armando Manzanero.