Rauw Alejandro estrena "Hayami Hana": su carta de amor y despedida a Rosalía

Dicen que después de la tormenta viene la calma y es justo con esta calma que Rauw Alejandro ha decidió volver con una nueva canción que sin duda es una carta de amor y despedida a su Rosalía.

El puertorriqueño regresa como sólo él sabe: con su música y sus letras, dejando atrás el caos mediático que se generó en todo el mundo tras darse a conocer la noticia de su ruptura con la Motomi.

Muchos rumores volaron, muchas historias se invetaron, pero la realidad sólo ellos la saben y hoy, el cantante ha querido compartir con quienes siguen su música, un poquito sobre sus sentimientos tras la estrepitosa noticia de su separación.

¿Qué significa "Hayami Hana"?

"Hayami Hana" es el nombre del tema que Raúl Alejandro ha decidido lanzar, no para tener un éxito más en las listas de popularidad, sino para abrir su corazón y manifestar su sentir sobre lo que ha pasado entre él y Rosi.

Hayami viene del japonés y significa: 'Mujer de gran belleza, un tanto inusual' y Hanna: 'rosa'

"Por si acaso nunca volvemos hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad.

Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí aquí no hay no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar", es la estrofa con la que Rauw inicia su canción.

Asimismo, con la frase "todos saben un carajo", deja en claro que todo el mundo podrá opinar, pero ellos son losmúnicos que saben la verdad.

Además, el intérprete habla de ese amor eterno, del amor que dura toda la vida y que ahora en estos tiempos es difícil de encontrar, pero que con ella había encontrado ya.

"Nunca por mi mente paso la opción de quitarme. Y que pena las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos, De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer".

Rauw Alejandro se despide de Rosalía

Raúl también habló sobre lo complicado que se vuelve la vida de un artista y cómo justo eso pudo haber influído en que las cosas ya no funcionaran como antes y se desencadenara la ruptura.

"No te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin parar pero hasta que punto".

Y para aquellos que les quedaba alguna duda sobre los verdaderos sentimientos del puertorriqueño, éste deja en claro que siempre fue fiel y sincero con ella.

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no esta en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté".

Finalmente, el cantante habla sobre la esperanza de que en algún momento puedan regresar y continuar juntos esta historia de amor, que por el momento ha llegado a su final

"Terminaré nuestra casita por si te da por volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer... Y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón…

"Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti. Esta vez no te voy a parar, te digo adiós que te vaya genial", termina el artista.

Es así como esta historia de amor llega a su fin, pero sin duda sus admiradores esperan que en algún momento la pareja se vuelva a reencontrar y finalmente puedan cumplir su "Promesa", que fue el último sencillo del EP que las celebridades sacaron juntos, pero que cuyo video oficial ya no llegaron a realizar y que hubiera significado su llegada al altar.