Regresa a la televisión, el programa que va por el rating y las risas, La Parodia

Son 15 los comediantes que participarán en la nueva temporada de La parodia y que tendrán el cometido de provocar risas con sus sketches, imitaciones y burlas. El programa de 24 episodios se estrena hoy con la producción de Reynaldo López, la dirección, guión y dirección de escena de Manuel Rodríguez Ajenjo.

El desafío para el equipo será siempre mostrar los temas que están en la conversación popular. “Para el primer programa incluiremos lo acontecido en el Centro Comercial Artz Pedregal, ya que no sólo abordaremos la política, sino también hechos cotidianos que atañen a la sociedad, así como temas deportivos y de espectáculos”, sostuvo López.

Después del éxito de El privilegio de mandar, los actores estelares del show pasarán a encabezar el elenco de este proyecto, ellos son Pierre Angelo, Eduardo España, Reynaldo Rossano, Claudio Herrera, Christian Ahumada, Herson Andrade, Alfonso Villalpando, Juan Freze y Yekaterina Kiev.

Pero también se unen nuevos comediantes como José Eduardo Derbez, Hugo Alcántara, Tamara Henaine, Fernanda Ostos, Maca Carriedo y Yeka Rosales.

Ellos coincidieron que el reto como siempre, “es captar a la audiencia, convencer al público semana a semana, escoger bien los temas, el guión se escribe diariamente, lo que hacen los escritores es una parte muy difícil”.

Para Reynaldo López su principal objetivo será “ofrecer risas al televidente, que se la pasen bien, que se diviertan, que cuando se duerman sea con una sonrisa, pero lo hacemos a partir de la vida nacional, de lo que sucede en México y en el mundo”, explicó.

Con la aportación creativa, literaria y dirección del Manuel Rodríguez Ajenjo , que aplicará sus 50 años de trabajo en la televisión, se pretende durar mucho tiempo al aire, la anterior temporada estuvo cinco años y medio al aire.

“No sabemos cuánto tiempo pueda durar, no estamos pensando en eso. Antes había menos medios, no había el auge de las redes sociales, hay mucha variedad, no sabemos cuánto duraremos, nos importa el día a día. Como dicen por ahí, sólo por hoy”.

El programa contará con un segmento político en el que se seguirá incluyendo a AMLO, así como a los nuevos personajes del ambiente, entre ellos a los integrantes del gabinete.

Para Reynaldo López su faceta como productor de televisión es muy divertida. “Lo decimos, lo repetimos y lo creemos, tenemos el mejor trabajo del mundo, un trabajo que es muy dinámico que cambia todo el tiempo, nos sentimos como chiquititos y nos pagan por ello, si es laborioso, trabajamos de 9 am a 11 pm, o sea de 12 horas a 14 horas diarias, pero es un trabajo que te da muchas satisfacciones. A mi casa llego con dolor de quijada por reírme tanto”, precisó.

LA PARODIA 2018

Va en Noche de buenas

Primera temporada: 24 episodios, uno cada lunes.

15 actores comediantes a imitar, parodiar y hacer sketches.

En el Canal Las estrellas.