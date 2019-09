"Están en mis oraciones", Rihanna prestará ayuda a las Bahamas por paso de Dorian

La cantante barbadense Rihanna anunció en sus redes sociales que a través de su fundación Clara Lionel prestará ayuda a los afectados por el huracán de categoría 5 que devastó Gran Bahamas y las Islas Ábaco el pasado fin de semana.

"Están en mis oraciones", dijo en Twitter la cantante Rihanna, que preside la fundación que lleva el nombre de sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite.

Mundo Urgen ayuda a las Bahamas tras destrucción por paso de Dorian

La misma se centra en ayudar a proporcionar una mejor calidad de vida a comunidades de todo el mundo en salud, educación, arte y cultura.

"La fundación ya está averiguando cómo poder ayudar", agregó la artista barbadense al añadir que le "rompe el corazón" la "devastación" causada por el huracán.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, informó que la cifra de muertos a causa del paso del huracán por el archipiélago aumentó a siete.

Minnis agregó que "lamentablemente" la cifra aumentará y que hay heridos graves en las islas Ábaco, un territorio que está completamente inundado, incluido su aeropuerto.

"Casas, edificios e infraestructuras están completamente destruidos y bajo el agua", dijo el primer ministro, tras matizar que la destrucción varió significativamente de una parte a otra de las Ábaco.

"El aeropuerto está bajo el agua y la parte que lo rodea parece ahora un lago", añadió Minnis.

Subrayó, a su vez, que la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, por su sigla en inglés) de Bahamas trabajó este martes sobre el terreno en las Ábaco entregando víveres y agua, además de destacar que hay también agencias federales de Estados Unidos que prestan su ayuda en el lugar.

You are in our prayers and @ClaraLionelFdn is already figuring out how best we can help! #HurricaneDorain #Bahamas — Rihanna (@rihanna) September 2, 2019

En los próximo días Bahamas recibirá la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien encabezará la ayuda que prestará el país norteamericano.

Además, anunció que está prevista a finales de semana la visita del presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Allen Chastanet, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley

Personal de las autoridades estatales y federales de Puerto Rico, tanto civil como militar, se ha preparado en caso de que sean activados para apoyar en misiones de ayuda a las Bahamas o algún área del sureste de Estados Unidos afectada por el huracán Dorian.