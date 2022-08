Horacio Duarte, fan del Motomami: Rosalía no tendrá problemas en Aduana para llevarse sus Dr. Simi

La cantante española Rosalía continua con su exitosa gira en México "Motomami", y es que los fans no han dejado de mostrar el cariño hacia la intérprete de "bizcochito", y que mejor manera que aventando un peluche del Dr. Simi al escenario.

Rosalía se ha mostrado muy sorprendida y agradecida por las muestras de cariño de los fans, pues con cada peluche que llega, ella amablemente recoge uno por uno, aunque esto se ha salido de las manos y la cantante llega a recibir mínimo 6 por presentación.

Te puede interesar: Rosalía es una Motomami mexicana; recibe una lluvia de "Dr. Simi" en su concierto

En su último concierto en Guadalajara, la Motomami comentó en manera de broma que espera no tener ningún problema con la aduana mexicana para llevarse los peluches a España y no sea retenida.

"Ya no me caben tantos, mira, yo espero que me dejen pasar la aduana de tantos que llevo, y no se piensen nada loco", comentó la española.

“Yo espero que la aduana me deje pasar tantos simis que me han dado” @rosalia hoy en el #MOTOMAMITOUR desde Guadalajara, México. pic.twitter.com/E5PUWzDEWn — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴 (@ROSALIAC0LOMBIA) August 18, 2022

Para sorpresa de muchos, fue el mismo titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, que respondió el comentario de Rosalía, aclarando que en México no tendría ningún problema con Aduanas para llevarse los peluches hasta España.

"Estimada @rosalia : lamentamos decirte que no hay maleta en la que quepa todo el cariño que te llevas de tus fans mexican@s. En aduanas no vas a tener problema para documentar los peluches que te regalaron", comentó Duarte Olivares.

Estimada @rosalia: lamentamos decirte que no hay maleta en la que quepa todo el cariño que te llevas de tus fans mexican@s.

En @AduanasMx no vas a tener problema para documentar los peluches que te regalaron, solo cuida las debidas dimensiones de tu equipaje 🤓 #MOTOMAMITOUR pic.twitter.com/hNzBCsXlXB — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) August 18, 2022

Lanzar un Dr. Simi ya es una tradición

No es la primera vez que este peluche es lanzado a un escenario, pues ya es común que los fanáticos lo lleven consigo a los conciertos para poder regalarlos, una especie de tradición que comenzó en 2021 durante la presentación de la cantante Aurora.

En el Corona Capital de ese año, Aurora tomó al Dr. Simi del suelo, lo abrazó y después sonrió a sus fans, desde entonces bandas como The Strokes, Los Tigres del Norte y The Killers han recibido este obsequio.

No siempre sale bien, pues recientemente Lady Gaga recibió a su muñeco con un leve golpe en la cara, pero ella continuó cantando sin darle importancia.