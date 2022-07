Sasha Sokol ratificó su denuncia contra Luis de Llano

La actriz y cante Sasha Sokol confirmó que ya ratificó la denuncia en contra del productor Luis de Llano por el presunto abuso que cometió en su contra cuando formaba parte de Timbiriche.

En un encuentro con medios de comunicación, la intérprete comentó que desde el mes pasado acudió con las autoridades para presentar la denuncia en contra del productor, y que en días pasados ésta fue ratificada.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero (ya la presenté) totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más [...] Ya está ratificada, ya está notificado (Luis de Llano), ya todo”, comentó la extimbiriche.

Gossip ¿Qué es el grooming? La manipulación de la que Sasha Sokol acusa a Luis de Llano

Sin embargo, la cantante se limitó a dar esta información y no hizo mayores comentarios sobre Luis de Llano o la posible defensa que pueda montar frente a su demanda.

Cabe recordar que luego de que la cantante hiciera públicas las acusaciones de abuso contra el productor por la relación que mantuvieron cuando ella tenía apenas 12 años, De Llano sostuvo que Sokol había mentido en sus declaraciones en cuanto al tiempo que duró su relación, y aseguró que ésta siempre fue transparente.

Al respecto la cantante respondió que lo inmoral de la respuesta del productor era que creyera que su comportamiento no había sido inmoral.

Asimismo, señaló que no había manera de que se considerara que su relación había sido transparente cuando su familia no supo de ella hasta cuatro años después de que comenzara, cuando Sokol ya tenía 16 años.

Después de que se diera a conocer esta situación, la periodista Lydia Cacho se ofreció a acompañar el proceso de la cantante en contra de Luis de Llano, explicando que el productor había puesto en marcha una práctica conocida como grooming en contra de su entonces representada.

El grooming es una forma de violencia sexual en la que un adulto se acerca a un menor de edad para propiciar algún tipo de interacción sexual –que puede ir desde mostrarle contenido gráfico hasta mantener relaciones– luego de ganarse su confianza.