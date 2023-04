Serie de Cleopatra en Netflix aún no se estrena y egipcios buscan ya cancelarla

El próximo 10 de mayo se estrenará en Netflix "La reina Cleopatra", un docudrama producido y narrado por Jada Pinkett-Smith como parte de la serie "Reinas de África". Sin embargo, la elección de la actriz Adele James para interpretar a la famosa reina egipcia ha generado controversia.

En el documental, la reina egipcia será interpretada por Adele James, una actriz británica con raíces africanas, que fue elegida para hacer un guiño al debate sobre la raza de la faraona.

La elección de la actriz ha causado malestar entre algunos egipcios y egiptólogos, quienes la consideraron inexacta, lo que podría causar problemas para Netflix.

Demandarán a Netflix por considerar inexacta a la actriz.

De acuerdo con Variety, un abogado egipcio ha presentado una denuncia contra Netflix exigiendo el bloqueo del servicio en el país por considerar que la representación de Cleopatra es inexacta y viola las leyes de medios de comunicación de Egipto.

Académicos egipcios también han expresado su descontento con la elección de la actriz. Mientras tanto, el destacado egiptólogo Zahi Hawass ha rechazado la representación de Cleopatra como "completamente falsa", argumentando que la soberana era de piel clara y griega.

La herencia de Cleopatra ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, y aunque algunos historiadores sugieren que podría haber sido de ascendencia mixta, la controversia sobre su representación en la serie de Netflix continúa.

Productora defiende decisión para actriz de Cleopatra

A pesar de las críticas sobre la elección de la actriz para interpretar a la reina egipcia, la productora ejecutiva Jada Pinkett Smith ha salido en defensa del casting, afirmando que es un intento de abordar la conversación sobre la raza de la soberana.

"No solemos ver ni oír historias sobre reinas negras, y eso era realmente importante para mí, así como para mi hija, y simplemente para mi comunidad, poder conocer esas historias, ¡porque hay montones de ellas!".

If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc — Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023

Este no es el primer caso en que una representación de Cleopatra ha sido objeto de controversia. En el pasado, una película protagonizada por Gal Gadot fue acusada de "blanquear" al personaje.

Además, la película de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor también enfrentó problemas en su producción y controversias sobre su elección de casting. La serie "La reina Cleopatra" se estrenará en Netflix el 10 de mayo.