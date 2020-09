Si Nos Dejan llega al streaming para festejar a México

El musical que lleva al teatro el cancionero mexicano por excelencia, vivió una presentación digital para acompañar las fiestas patrias que este año pandémico se vivieron en confinamiento. Llevar a los hogares de todo el país este proyecto protagonizado por Lety López, Mariano Palacios, Michelle Rodríguez y Juán Navarro fue posible gracias a una grabación previa del mismo, en el momento en que se encontraba en temporada regular.

“Hoy estamos cumpliendo un sueño muy especial para nosotros y yo creo que para todos los que se dedican al teatro musical, que es revivir una obra que marcó nuestra vida, nuestro corazón, después de muchos años de que haya terminado su temporada”, comentó Lety López en una platica virtual antes de comenzar la función.

Michelle Rodríguez quien hace el papel de Eufemia en esta obra, también compartió el entusiasmo por revivir este musical en el que figuran canciones como Paloma Querida, Volver Volver y Cielo Rojo, “Es muy emocionante, porque exactamente cuando el 30 de agosto del 2014, cerró la temporada de, Si Nos Dejan, después de 4 años y después de 600 representaciones y después de 2 maravillosas giras en Colombia, nunca nos esperamos que después de tanto tiempo íbamos a tener la oportunidad de revivir y disfrutar este musical “

Si Nos Dejan, es una historia que deambula entre el amor y el desamor que viven Paloma, interpretada por Lety López y José Alfredo, encarnado por Mariano Palacios. En esta puesta en escena dirigida por José Manuel López Velarde, bajo la producción de Morris Gilbert, las canciones que han dado identidad a México, ayudan a contar los diferentes pasajes de este musical lleno de colores, escenarios y vestuario representativos de la nación tricolor.

“José Alfredo fue un parteaguas en mi carrera, de los personajes y los proyectos que más atesoro, que más me marcaron y que más me enseñaron, especialmente me reconectó muchísimo con mi país, mis raíces, me hizo aprender e investigar mucho más de nuestra música, de nuestro cine. Tengo que confesar que para mí era apabullante estar al lado de muchísimos actores y muchísimas figuras del teatro musical, pero particularmente de Lety que es alguien que creció con esa música”, dijo Mariano Palacios sobre su personaje.

Para poder tener interacción con su público, los protagonistas de, Si Nos Dejan, invitaron a la conversación, a través de redes sociales utilizando el hashtag #SiNosDejan, “Esta obra debería estar de fijo, así como está el Ballet de Amalia Hernández o el musical Mentiras, es un patrimonio nacional”, escribió el usuario de Twitter, @turino_r2d2.

Cucurrucucú paloma, El Son de la Negra, La Media Vuelta, Por Tu Maldito Amor y por supuesto, Si Nos Dejan, son algunas otras de las canciones que conforman este musical, que en pleno mes patrio, revivió para festejar a México a través del teatro.

“Muchas gracias por acompañarnos a, Si Nos Dejan, Streaming, estamos profundamente emocionados de ver una vez más esta puesta en escena que marcó nuestro corazón. Son recuerdos muy bonitos y nos encantaría poder llegar a sus corazones a través de esta puesta en escena una vez más”, dijo Lety López entre lágrimas, al terminar la función en línea.





