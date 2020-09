"Trump es la mejor opción", Paty Navidad apoya reelección y se lanza contra la OMS

De nueva cuenta la actriz mexicana Paty Navidad está en el ojo del huracán; en esta ocasión además de sus teorías conspiratorias, por su franco apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reelección y por lanzarse con todo contra organismos internacionales de paz como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y hasta con China.

“Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, (Trump) es la mejor opción, no sólo para México y Latinoamérica, sino para el mundo entero”, escribió Navidad en su Instagram en el mensaje que acompaña una selfie en la que luce un chaleco rojo que hace juego con su gorra y en la que además, se lee la típica frase del republicano: “Make America great again” (Hagamos grande a América otra vez).

Ver esta publicación en Instagram ¡Hagamos que AMERICA vuelva a ser grande! ❤️👏🏻#Trump2020 #MAGA #MéxicoPatriotaConTrump2020 #LationoaméricaPatriotaConTrump2020 @realDonaldTrump 🇺🇸❤️🇲🇽 #donaldtrump Está en contra de la élite oscura, lo que es el cabal, el estado profundo, de las agendas globalistas de la ONU y OMS que traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial, basado en el modelo del partido comunista Chino, con totalitarismo tecnócrata-digital, recorte de los derechos fundamentales, humanos, cívicos, sociales y recorte a las libertades y garantías individuales, violentando la dignidad humana. Un régimen de ideologías comunistoides marxistas, leninistas, socialismo científico-cultural. La agenda 21 y 2030 de la ONU, sus propósitos son destruir a la familia, acabar con los valores, las identidades, la cultura y las soberanías de los países, los oscuros buscan por medio de la “Ideología de género”, legalizar y normalizar la pedofilia, la zoofilia, etc. Ésta élite oscura con sus aliados y empleados millonarios como Gates, Soros y el mismo partido comunista Chino, las farmacéuticas, las grandes corporaciones, los bancos centrales y mundiales, etc, trabajan en conjunto para someter países, imponer sus agendas y establecer un Nuevo Orden Mundial dictatorial y tiránico. #Trump es el único que se está oponiendo a éstas elites y agendas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es la mejor opción, no sólo para México y Latinoamérica, sino para el mundo entero. #Trump ésta en desacuerdo con los planes de esclavizar al mundo y seguir reduciendo y destruyendo a la humanidad. En contra de la manipulación y mentiras de los sionistas satánicos y a favor de la verdad, de los derechos y valores humanos, de la familia y de la evolución espiritual, partiendo de la naturaleza humana y del respeto a la vida en general en todas sus variantes y representaciones. NOS GUSTE O NO, ESTEMOS DE ACUERDO O NO, #Trump Es la única y mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, para reconstruir y volvamos a hacer AMERICA GRANDE. 🇺🇸❤️🇲🇽 REPUBLICANOS PRO-VIDA ❤️ DEMÓCRATAS PRO-MUERTE Y PEDOFILOS.💔P.D. En vez de enojarse, investiguen ...💔🌎 Una publicación compartida de 𝓟𝓪𝓽𝓻𝓲𝓬𝓲𝓪 𝓝𝓪𝓿𝓲𝓭𝓪𝓭 🇲🇽 (@patricianavidad) el 14 Sep, 2020 a las 3:25 PDT

Y es que de acuerdo con la actriz, el presidente norteamericano y quien busca su reelección para el noviembre, “está en contra de la élite oscura” conformada, según Navidad, por ONU y OMS quienes buscan, dice, dominar al mundo.

“Traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial, basado en el modelo del partido comunista Chino, con totalitarismo tecnócrata-digital, recorte de los derechos fundamentales, humanos, cívicos, sociales y recorte a las libertades y garantías individuales, violentando la dignidad humana”.

Ante el mensaje las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y convirtieron así, de nueva cuenta, a Paty Navidad en tendencia en redes sociales en donde hubo de todo, desde los cómicos hasta los insultantes.

