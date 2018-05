Sin rivalidad: J Balvin "contento" de colaborar con Maluma

J Balvin y Maluma son las dos figuras latinas más reconocidas de la industria a nivel mundial, aunque se les ha adjudicado una supuesta rivalidad, los colombianos han desmentido esto me varias ocasiones.

Hace unos días Maluma subió una foto junto con Balvin en la entrega de los premios Billboard, de donde surgió la interrogante sobre si habrá alguna colaboración.

“Pues claro, obviamente. El ser humano siempre se encarga de buscar las vibras. Yo estoy súper contento de trabajar junto a Juan Luis (Maluma), y lo quiero mucho, lo respeto; solo que antes no era el momento, no es porque no quisiera”, confiesa Balvin durante una entrevista con medios mexicanos.

Sobre el éxito de la música latina en estos tiempos, el intérprete de Mi gente señaló que no se trata de una moda. “Creo que todo es causa y efecto, no pasa de la noche a la mañana ni de repente. Esto es la sumatoria de años y años de la industria latina, música en español, hasta que la tecnología y los cambios generacionales han permitido que la globalización sea más efectiva siempre y cuando haya buena música”.

J Balvin se presentará en la Arena Ciudad de México el 26 de mayo para promocionar su disco Vibras, que saldrá un día antes de este concierto.