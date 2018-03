Son unos malditos: Australian Suicide tras perder contra los comediantes en Reto 4 elementos

Luego de que ayer el Equipo Luchadores perdiera contra el Equipo Comediantes, Australian Suicide no pudo quedarse callado e insultó a sus contrincantes.

Tras finalizar la prueba, el youtuber Wereverwero entrevistó a los luchadores, entre ellos a Australian Suicide quien mostró su descontento por haber sido los primero eliminados.

"Fucking comedians, mother fuckers... you embarrassed me in front of my family, embarrassed me in front of my girlfriend, embarrassed me in front of my cat." (Malditos comediantes, hijos de la… me avergonzaron frente a mi familia, me avergonzaron frente a mi novia, me avergonzaron frente a mi gato)

Mientras tanto, Lady Shaini les deseó éxito a sus competidores asegurando que en este tipo de pruebas "hay que saber perder".

Por otro lado, Bengala respondió ante quienes lo habían señalado por "haberse dado por vencido" y aseguró que el luchó hasta el final.

"No fe que me dejara vencer, fue un desgarre. No tengo fuerza, mi pierna no la puedo apoyar y pues así son las cosas.

No los quise dejar solos, dije 'si vamos a morir, vamos a morir en la raya' pero desgraciadamente mi pierna no podía, no podía subir la viga de equilibrio".

Finalmente, Hades afirmó que se sentía muy contante por haber participado en esta emisión: "estoy muy feliz, me llevo una satisfacción muy grande y personal".

Aquí te dejamos la entrevista completa:

/afa