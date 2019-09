Cancelan concierto de Aerosmith porque Steven Tyler ¡perdió la voz!

El grupo Aerosmith se vio obligado a cancelar su presentación de este jueves en Las Vegas, pues el vocalista Steven Tyler dio a conocer que ¡perdió la voz!

Fue a través de sus redes sociales que el músico informó sobre la lamentable situación por la que está pasando. "Perdí mi voz, pero no puedo hablar sobre eso”.

A esta publicación adjuntó una imagen en donde se le ve una hoja pegada a la altura de su garganta con la leyenda “fuera de servicio”.

La situación obligó a la banda a cancelar un concierto pactado el día 26 de septiembre en La Vegas, conocida también como la "Ciudad del Pecado".

Steven Tyler comunicó a sus seguidores que a quienes adquirieron sus boletos, se les hará el reembolso de estos.

El originario de Pensilvania, Estados Unidos recibió muestras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas, como Lenny Kravitz, que no dudó en escribirle: "Love you brother !!! Don’t stress!" ( Te amo hermano, no te estreses).

Esto sucede durante la estancia de Aerosmith en el Park Theater del Park MGM de Las Vegas, en donde tienen aún 14 conciertos pendientes para lo que resta de este año, los cuales no se sabe por ahora si van a poder realizar. Todo depende de la evolución del rockero.