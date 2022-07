Sylvester Stallone da la pelea para recuperar los derechos de Rocky

Sylvester Stallone, quien encarnó al famoso Rocky Balboa, ha iniciado una batalla legal para obtener los derechos de la franquicia Rocky que él mismo creó.

El actor de 76 años criticó a través de su red social de Instagram al productor Irwin Winkler, acusándolo de haberse apropiado las películas de Rocky y el spin–off llamado "Creed".

Stallone se queja en redes

En una imagen publicada en el Instagram de Stallone, puede verse a Winkler y a su familia retratados como si fueran vampiros, haciendo referencia a que han vivido de la reputación de sus películas.

“Un muy halagador retrato del gran productor de Rocky y Creed, Irwin Winkler, de parte de uno de los grandes artistas del país”, escribió Stallone.

“También, luego de que Irwin controló Rocky por más de 47 años, y ahora Creed, me gustaría obtener de vuelta algo de lo que queda de mis derechos, antes de que se los pase a sus hijos. Creo que sería un gesto justo por parte de un caballero de 93 años”, siguió Stallone.

“Esto es un tema muy doloroso que carcome mi alma, porque yo quería dejar algo de Rocky para mis hijos, pero siempre es grandioso escuchar lo que los fans leales tienen para decir... Sigue golpeando”, añadió.

Cabe decir que Stallone no es dueño de las películas que él mismo protagonizó, sin embargo, no es la primera vez que Sylvester busca obtener los derechos sobre las películas de Rocky.

En 2019 dijo para Variety que él no tenía propiedad, “Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical fue mi culpa. Fue impactante que nunca llegara a suceder, pero me dijeron: “Oye, te pagaron, entonces, ¿de qué te quejas?”. Estaba furioso”.

Fue en 1976 cuando Stallone saltó a la fama con la película ganadora del Óscar, Rocky, haciendo de él una celebridad en Hollywood.

Actualmente debuta en televisión con la serie "Tulsa King", una historia que sigue la vida de Dwight "El General" Manfredi (Stallone), un capo de la mafia de Nueva York, que acaba de ser liberado de prisión después de 25 años, y se ve obligado a reinstalarse en Tulsa, Oklahoma.

Posteriormente, comienza a reunir a un grupo de personas para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal.

El proyecto se podrá ver en Paramount Plus, y de acuerdo con información brindada por dicha plataforma, ya inició su rodaje, bajo la producción de MTV Entertainment Studios y 101 Studios.

Además del intérprete de "Rocky Balboa", también actúan Andrea Savage (I’m Sorry) Martin Starr ("Silicon Valley"), Max Casella ("The Tender Bar"), Domenick Lombardozzi ("The Irishman"), Vincent Piazza ("Boardwalk Empire”), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (“Superman & Lois”) con Garrett Hedlund (“The United States vs. Billie Holiday”).

Con información de Belén Eligio | El Sol de México