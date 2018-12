Sylvia Pasquel protagoniza película de Arturo Ripstein

Sylvia Pasquel como protagonista del nuevo filme del cineasta Arturo Ripstein, El diablo entre las piernas, con guión de Paz Alicia Garciadiego informó que están a una semana de concluir el rodaje de esta producción de Mónica Lozano y de la que el director va casi al parejo en la edición de la misma.



“La historia es muy fuerte, encarno a Beatriz, con quien muchas mujeres se van a identificar y también con la temática que se aborda, sobre un marido sumamente celoso y lo que detona constantemente esta actitud hacia su pareja”, declaró en entrevista.

Y agregó la primera actriz, “ya el elenco está triste porque sólo nos quedan escasos siete días de rodaje y con ello esperar su postproducción, toda película tiene un proceso previo a su lanzamiento comercial o su estreno en festivales de cine”.

Sylvia aprovechara el fin de año para pasar tiempo en familia, así que confía que su nieta Michelle Salas, quien está de vacaciones en Europa llegue para la fiesta. “Ella estará a tiempo para celebrar la Navidad en casa de mi mamá, doña Silvia Pinal, donde llega mi hermana Alejandra y mi hermano Enrique, mi hija Stephanie, mis nietas Camila y Michelle. Juntas cenamos pavo, romeritos, bacalao, brindamos con sidras y luego nos ponemos a cantar y bailar a manera de una bohemiada, festejando la unidad y solidaridad entre nosotras”.

Sylvia Pasquel habló duro y rechazó la información que se manejó sobre el supuesto reparto en vida que hizo de sus bienes Silvia Pinal.

“Lo peligroso de eso es que ponen en riesgo a personas que ni les consta lo que están diciendo, lo que informan no tiene ningún fundamento. Esto está poniendo en riesgo a mi familia".

“Si hay o no hay dinero o bienes, es a base de trabajo. No hemos tenido ningún subsidio de nadie. Todas y todos somos gente trabajadora y lo poco o mucho que tenemos lo hemos ganado y lo compartimos porque al final del día somos generosas, y todas hacemos también labor social y somos una bonita familia".

“No se vale que una revista ponga en riesgo a toda una familia, tan sólo por vender una nota de esa magnitud, es una irresponsabilidad. Ellos se tienen que hacer responsables de cualquier cosa que nos llegara a pasar a nosotras. Ellos son los principales culpables y además sin autorización de nadie de nuestra familia, lo publicaron. Si alguien de mi familia le pasa algo, él o ellos son los responsables. Espero que tenga pruebas para sustentar lo que se dice ahí.

Finalmente comentó que la mejor herencia de doña Silvia Pinal hacia ella es lo que le ha enseñado. “Mi madre me ha enseñado a ser profesional, a ser buena mujer, buena madre, buena trabajadora. He logrado con mi trabajo, crear una estabilidad económica para mí. Yo no pido nada, y no necesito más, lo que tengo para mí es más que suficiente y me hace feliz. Tener más cosas, implica una responsabilidad más de estarte preocupando, de que no se pierda eso que te heredan, también es una responsabilidad heredar. Yo tengo mi patrimonio que he ganado con mi propio esfuerzo. Si ella me quiere dejar algo, que me lo dejé, pero yo no estoy pidiendo nada”.