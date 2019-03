Tatiana recibe investidura honoris causa

Tatiana Palacios Chapa recorre el jardín del AAPAUNAM (Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México), acompañada del Doctor Jorge Fernández y se presenta ante los medios de comunicación, vestida con una toga y birrete, momentos antes de recibir la investidura Honoris Causa por su labor en pro de los niños.

La cantante regiomontana declaró que este alto honor se le otorga luego de haber sido seleccionada por un jurado que evaluó su dedicación a pequeños que se encuentran hospitalizados, muchos de ellos en etapa terminal, pues la cantante lleva su voz, canciones y personaje de manera incondicional a los lugares donde muchos de los pequeños pierden la batalla contra el cáncer o alguna otra enfermedad terminal.

“Es un gran honor para mí que se me otorgue esta investidura, el trabajo que yo realizado es de hace años y lo hago incondicionalmente, he llegado a sentirme muy bien conmigo misma por regalares una sonrisa a los niños cuando me ven cantar y en muchas ocasiones me involucro tanto que mantengo el contacto con los papás, nos mandamos mensajes, nos apoyamos y si me piden que vaya a otros sitios es imposible para mí decirles que no”, señaló.

Foto Especial

Con 35 años de carrera y 50 años de edad, la intérprete reveló que prepara un disco con duetos y desde inicios de este año ya empezaron las grabaciones de algunos temas. Además de informar que su hija Cassandra se encuentra muy bien y al final de su carrera.

“Ella está muy bien, plena con lo que estudió, pero mi hijo Andrik, ese sí se los encargo porque decidió dedicarse también a la música y ya está preparando su disco como solista, tiene mucho talento, se prepara con maestros y continúa con la prepa en Monterrey”, finalizó