Taylor Swift termina su relación con Joe Alwyn de manera "amistosa"

Taylor Swift y Joe Alwyn se han separado luego de seis años de ser pareja, así lo confirmaron los medios ET y People. La ruptura tendrá algunas semanas y ocurrió de manera “amistosa”, añaden dichos medios.

El hecho que es que al también compositor Joe Alwyn, no se le había visto recientemente,

"La relación acababa de seguir su curso. Es por eso que (Alwyn) no ha sido visto en ningún programa", dijo ET. Por su parte Taylor Swift se encuentra en su sexta gira en Estados Unidos, The Eras. Su próximo destino: Tampa, Florida.

¿Por qué terminaron?

Hasta hace algunos meses la relación de Taylor Swift y Joe Alwyn iba “viento en popa”. La pareja que comenzó a salir en el 2016 presumieron a ET, que estaban "muy bien" y que su "relación es súper fuerte".

Llama la atención que la noticia se dio a conocer horas después de que Swift lanzara su décimo álbum de estudio, Midnight. Ambos fueron buenos colaboradores mutuos, principalmente durante la pandemia de Covid-19. Dicho esfuerzo los llevó a ganar algunos Grammy.

Fue en los álbumes Folklore y Evermore de 2020, donde se incluyeron colaboraciones con Alwyn, quien escribió varias canciones bajo el seudónimo de William Bowery . Folklore terminó llevándose a casa el Grammy 2021 por álbum del año y Evermore fue nominado al mismo premio en la ceremonia de 2022.

“Joe es la primera persona que tocó cada canción que escribo, y la pasé muy bien escribiendo canciones contigo en cuarentena”, dijo Swift para People.

"Escribimos las canciones más tristes. Realmente amamos las canciones tristes. ¿Qué puedo decir?", agregó Swift.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a su separación, aunque desde siempre, los asuntos entre ambos se han manejado en privacidad.

"Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese lado de las cosas", dijo a ET. “Creo que hemos sido muy privados con éxito, y eso ahora lo ha asimilado la gente".





La relación, aunque siempre se manejó de manera privada, siempre será recordada por fanáticos, ya que Swift se inspiró en Alwyn en varias de sus canciones, por ejemplo, "Gorgeous" de su álbum Reputation del 2017, la cual tuvo un estreno bastante curioso. Durante una sesión secreta de escucha de Reputation , la cantante hizo prometer a todos “que si alguien hiciera alguna acusación sobre de quién se trata esta canción, les diremos que es 100 por ciento sobre su novio ángel de un año. Esto no es un secreto. Quería que le contáramos a la gente".