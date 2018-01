Taylor Swift y Ed Sheeran al fin juntos en el nuevo video "End Game"

Taylor Swift está de estreno al lanzar el video de su nuevo sencillo "End Game".

La canción es una colaboración con Ed Sheeran y el rapero estadounidense Future, los cuales comparten cámara con Taylor en el clip que se llevó a cabo Miami, Tokio y Londres.

El video fue dirigido por Joseph Kahn y retrata a los tres artistas disfrutando arriba de un Yate en Miami, cantando en un karaoke en Tokio, para luego aterrizar en Londres y celebrar lo que parecería 'el año nuevo' con un recorrido en los famosos autobuses londinenses y acabar en el Millenium Bridge.

"End Game" es el tercer single extraído del más reciente álbum de Swift, 'Reputation', el cual ha generado gran polémica debido al nuevo estilo que la cantante ha impreso en él desde el estreno de su primer sencillo "Look What You Made Me Do", así como "Ready For It?".

Cabe destacar, que este nuevo tema era uno de los más esperados debido a su colaboración con Sheeran, pues es bien sabido por sus seguidores la gran amistad que existe entre ambos artistas.

/afa