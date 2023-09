The Drums presenta en México un álbum íntimo y sanador

En su nuevo álbum discográfico, Jonny, Jonathan Pierce sanó heridas de su infancia. El compilado de 16 temas es un fiel retrato de su personalidad y con este trabajo logró superar cada una de las malas experiencias que vivió con sus padres y su entorno.

Así lo aseguró el vocalista de The Drums, agrupación de indie rock originaria de Brooklyn, Nueva York que próximamente se presentará en Guadalajara y Ciudad de México.

“Gentileza es la primera palabra que se me vino a la mente cuando comencé a hacer este disco. En los últimos años me redescubrí a mí mismo, en este proceso pude sanar. Ahora me enfoco más en ser amable, gentil conmigo mismo, eso es un constante recordatorio ante la rebelión que se vive hoy en día, con todo el caos de la vida, las presiones, aprendí a estar calmado, a no preocuparme si me siento con miedo porque sé que todo estará bien”, afirmó Pierce en conferencia de prensa.

“Las canciones hablan de amor y alegría, principalmente, esto nació de mi cuerpo, de mi alma, no tuve que forzar nada”, agregó.

Cada una de las canciones tiene su propia esencia, indicó Pierce, sin embargo hay tres que soportan el disco completo, en las que el artista transita del dolor, la sanación hasta la alegría. La primera es “Hurts”, que retrata el dolor que siente al recordar el maltrato que vivió de niño por parte de sus padres y su comunidad; el segundo es “Little Jonny”, que es el proceso que vivió para reencontrarse a sí mismo y “Teach my body”, su etapa actual.

A más de una década de haber lanzado su álbum debut, Pierce considera que su evolución en la música ha sido constante, al igual que en su persona. En un inicio no encontraba el motivo por el cual seguir, incluso se consideraba una persona muy dura consigo misma, debido a la poca satisfacción que le dejaba su trabajo.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con ayuda de un terapeuta, el estadounidense ha evolucionado y cambiado su forma de ver la vida, estando ahora muy orgulloso de ser quien es y lo que entrega a su público.

“Hay días donde me siento muy orgulloso de lo que he hecho y hay días en donde no me siento tan feliz con mi trabajo. Este nuevo álbum representa algo nuevo en mi vida, al principio tenía esta tendencia a atacarme a mí mismo, eliminar mi alegría, felicidad, ahora fue diferente porque ya no estoy renuente a ser feliz.

“Hoy estoy a gusto conmigo mismo, aprendí a apreciarme mucho más, cuando hago algún trabajo, todo empieza desde el amor propio, es como una revolución la que vivo”, expresó.

Por otro lado, aunque está a favor de las colaboraciones, Pierce aseguró no tener planes de trabajar con alguien en este momento o unir talentos, ya que, actualmente, se encuentra en una etapa en donde busca redescubrirse por medio de los sonidos, es por ello que para su nueva entrega, este tendrá distintas mezclas sonoras.

“Soy muy fan de todos los tipos de música, eso me ha ayudado a tener una visión mucho más amplia, soy curioso de todos los tipos de sonidos que existen, aprecio mucho todos los beats, las voces, creo que, de hecho, eso me inspira, tener una gran diversidad de sonidos a nivel mundial”, dijo.





Jonny estará disponible en plataformas digitales el 13 de octubre. Un día después, The Drums se presentará en la octava edición del Festival Tecate Coordenada de Guadalajara, mientras que, para el 18 de ese mes, viajarán a la capital para ofrecer un show a sus fans en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.