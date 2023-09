Inspector celebra 28 años de carrera con disco nuevo y concierto junto a Los Estrambóticos

El grupo de ska celebrará sus 28 años de carrera con un nuevo álbum y un show al lado de Los estrambóticos y Out of Control Army en el Palacio de los Deportes el 4 de noviembre

El grupo Inspector integrado por Big Javi, vocalista, Jesús Padrino Arriaga, saxofón y Homero Ontiveros, tecladista y voz, celebrarán 28 años de carrera como uno de los máximos exponentes del ska mexicano con su noveno álbum Serpientes y escaleras, del cual lanzaron el sencillo ¡Grita!

También anunciaron el concierto que ofrecerán el 4 de noviembre en el Palacio de los Deportes, junto a Los estrambóticos y Out of Control Army.

Serpientes y escaleras contiene en cada una de sus 15 letras reflexiones sobre la vida que hay que disfrutar tras la pandemia, adelantaron los músicos en conferencia y tiene una variedad de sonidos con la base del ska, que ha evolucionado de acuerdo a sus 28 años de trayectoria.

“Llevan la bandera de la reflexión, porque estuvimos dos años encerrados, con mucho tiempo para reflexionar y ver lo frágiles que somos como seres humanos. Tuvimos tiempo para darnos cuenta que la vida es un pequeño momento”, dijo el vocalista en una conferencia de prensa para anunciar las celebraciones por su aniversario.

“También el álbum es contestatario, hay de todo, con momentos románticos, alegres, ¡fieska! La gente al escuchar las canciones encontrará que una le queda, o es la otra, porque de eso trata cada canción de ser más humanos”, agregó Big Javi.

“A diferencia de cuando estuvimos en un Auditorio Nacional, ahora en el Palacio de los deportes, es un escenario primordial para brincar, bailar, cantar y gritar, esperamos que el público lo haga. Estaremos haciendo un concierto muy orgánico, honesto, y transparente, no queremos súper producirlo, que sea algo que lo puedan vivir muy real y nosotros también”, agregó Homero.

“El show del 4 de noviembre, es un recorrido desde la primera canción que grabamos hasta la última de Serpientes y escaleras. De eso se trata de hacer historia no la queremos hacer solos por eso va con el público en vivo, que lo sientan”, contestó Homero.

Por cierto, ante la pregunta que si el show Cronológico de la fieska lo filmarían y luego colocarlo para alguna plataforma, la contestación fue inmediata de Javi:

“Las tres bandas que aquí estamos, sabemos que vivimos tan ruda la pandemia que lo que menos queremos es llevar un show a streaming, a una plataforma, sería como volver a revivir la pesadilla.

“Perseguimos hacer siempre ahora en vivo que todo se disfrute en directo y no queremos saber nada de streaming. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que disfruten cada momento de su vida, porque la vida es muy corta de eso habla este show”.

Padrino junto con Javi y Homero, coincidió en que: “Sentimos que grupo Inspector tiene un lugar social en el gusto de la gente. Nuestras canciones son para acompañar a nuestros fans y que a través de las letras la propia gente pueda a hacer su reinterpretación y le den sus motivos propios.

“Les adelantamos que se lanza hoy jueves 7, desde las 14.00 horas el tema ¡Grita!, como primer corte sencillo digital de Serpientes y escaleras. Y el video contiene algunas escenas de causas sociales. Nuestro lugar de Inspector repito, es hacer canciones y música que las personas la reinterpretan como hemos sabido qué pasa con Y qué que la tienen para una causa en específico en Los Ángeles, California”, reconoció Homero en la concurrida conferencia.

Javi no quiso dejar pasar su vivencia personal y que la comparte con sus homólogos de Inspector.

“En medio de la pandemia en México ya no existía lugar para conciertos, fue en Estados Unidos que tuvimos un show. Estando en el escenario, ahí sentimos la libertad que no valorábamos, esta vida que no valorábamos y cuando pudimos tener a la base enfrente que le paso a todas las bandas ya no queríamos bajarnos del escenario.

“Ahora si disfrutabas de tu trabajo ahora no quieres que esto termine estas en un escenario y no te quieres bajar. La pandemia nos ha enseñado muchísimo creo que de todos los valores, porque hemos perdido mucha gente y nos hicimos muy humanos, reiteró Javi convencido de la pesadilla vivida mundialmente.

Inspector al tener a sus homólogos como invitados a su show de noviembre como son Los Estrambóticos y los de Out of control Army, quienes estos últimos llevan una carrera internacional entre Canadá, Estados Unidos y en los próximos días irán a Europa en Inglaterra y Francia; habló así Javi:

“Inspector se ha caracterizado por romper el molde. Es una banda que se ha ido puliendo. Somos la banda que nos encanta representar el ska. Dos grupos hermanos que están aquí también llevar el ska mexicano a más canchas, a más gente.

“Por eso con Serpientes y escaleras pretendemos conquistar más publico, nueva gente y sumar más generaciones.

“Con ¡Grita!, está la necesidad que después del confinamiento gritemos todas las cosas y por eso nosotros lo convertimos en esta canción que es para reflexionar y convertirnos en más humanos”.

Entre otras cosas Los estrambóticos como los de Out of control army, informaron que esperan ofrecerle al público un extra a manera de bonus track que harán el trío con Inspector para que se lleven una grata sorpresa.

Mientras Inspector con Out of control army cuentan con un feat que ya esta disponible en las plataformas virtuales de música intitulado Siempre fingiste amarme, cuya canción en colaboración va también en el show Cronológico de la fieska como sus hits Amargo adiós, Y qué, Me estoy enamorando como Blanco y negro.