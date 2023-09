¡Pura Doble P! Peso Pluma cierra la segunda fecha del Festival Arre

Después de dos días de música mexicana, el Festival Arre HSBC cerró su primera edición con Peso Pluma, quien salió al escenario La Hacienda para ponerle fin a una noche de celebración que se prolongó hasta las primeras horas de este lunes.





La doble P empezó complaciendo a su público, que había esperado pacientemente todo el día para verlo en el espectáculo estelar. "Es un orgullo ser mexicano y representarlo en todo el mundo. Quiero que este show lo recuerden toda su vida", expresó el vocalista antes de abrir con "El Belicón".

Desde el comienzo, Peso Pluma sorprendió presentando a Jasiel Núñez como invitado, con quien se interpretaron las canciones "Lagunas", "Rosa pastel" y "Nueva vida".

Con "Bye", "Las morras" y "Rubicon", el público comenzó a corear "Peso, Peso, Peso". "Que empiece lo más bélico", expresó el cantante, para invitar al escenario a Luis R. Conriquez, con quien cantó a dueto "Siempre presentes" y "El Gavilán".

La primera edición del Festival Arre HSBC detonó al escucharse "AMG", "Ella baila sola" y "Music Sessions, Vol. 55", con las que la totalidad de los asistentes a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez bailó y cantó, además de "PRC" qué fue la pieza que cerró el show.

Antes de los oriundos de Guadalajara Jalisco, el Festival Arre HSBC ya había tenido en su recta final a Ramón Ayala, quien demostró por qué en su carrera se hizo acreedor al sobrenombre del "Rey del Acordeón".





Ayala celebró 50 años de trayectoria, acompañado de un acordeón blanco con su nombre grabado en letras doradas, además de sus fieles Bravos del Norte, quienes lo acompañaron en canciones como "Tristes recuerdos", "Puño de tierra" y por supuesto el clásico de la música norteña "Tragos de amargo licor".

El originario de Monterrey también interpretó "Baraja de oro", "Las casas de madera" y la cumbia "La vecina me puso el dedo". "Esta canción en lo particular me gusta mucho, ahora me voy a complacer yo", expresó Ramón Ayala antes de tocar "Mi tesoro".

Asimismo, antes de acompañar a Peso Pluma, Luis R. Conriquez deleitó en solitario al público con lo mejor de la escena actual de los corridos bélicos. Desde Caborca, Sonora, Conriquez aterrizó en el escenario La Hacienda para cantar "El Búho", "Me metí en el ruedo", "Malas rachas" junto a Tony Aguirre, "El de la P", "Dueño de ti", "En el radio un cochinero", entre otras.

"¡Arriba México, pariente!" repitió Conriquez mientras cantaba "La 701". "Les vamos a cantar una canción que se viene próximamente en el álbum", dijo el cantante, sobre un escenario en el que resaltaron fuegos artificiales de los colores de la bandera de México. "Yo sé que están esperando este momento" agregó, para darle paso a "El dembow bélico".

En su segundo día, el Festival Arre reunió en su cartel a artistas como Grupo Pesado, Edén Muñoz, Kumbia Kings, Yahritza y su Esencia, Banda Machos, La Sonora Dinamita, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, entre otros.