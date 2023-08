Anitta lanza Funk Generation: A Favela Love Story, tras pasar meses internada en un hospital

Hoy, más que nunca, Anitta valora el tener salud, así como una nueva oportunidad de vida. La cantante brasileña reveló que hace unos meses atravesó momentos muy complicados de salud, mismos que la llevaron a estar internada en un hospital durante cinco meses.

“El año pasado yo me puse muy enferma al final del año, no descubrían lo que tenía, probé (tratamiento) para cáncer. No aproveché el éxito que me dio el tema ‘Envolver’ porque me enfermé, estaba haciendo gira en Europa cuando me tuvieron que hospitalizar”, aseguró la cantante en conferencia de prensa.

“Escuchaba que iba a morir y no quería morir ni dejar inconclusos mis proyectos con los que soñaba desarrollar. Me hicieron pruebas y una de ellas fue de sangre y salió con un indicador de cáncer alto, pasaron varios meses y nada que mejoraba, no sabían lo que tenía”, agregó la artista.

En ese momento, Anitta no sólo se apoyó de especialistas médicos sino que también exploró otro tipo de soluciones como curanderos, medicinas naturales, ejerció la meditación y otras prácticas espirituales.

“Empecé a buscar una razón de lo que me sucedía, el cuerpo habla y cuando tienes algo que no sabes explicar, te da intriga, quería respuestas y las busqué. Pasé un tiempo haciendo procesos espirituales, de terapia, constelaciones familiares, busqué de todo y cuando volví al hospital no tenía indicativo de cáncer y estaba mejorando”, expresó la intérprete.

Hasta el momento, Anitta nunca supo qué enfermedad la atacó o a qué se debió su malestar.

Su enfermedad la motivó a crear más música

Sin embargo, ese amargo momento de vida la motivó a escribir música y a crear un proyecto en el que se plasmara su personalidad, sus deseos y su identidad como latinoamericana.

Fue así como nació su nuevo proyecto Funk Generation: A Favela Love Story, un compilado de tres temas en donde enaltece sus raíces brasileñas.

“Si no morí, ahora voy a vivir mejor que nunca. En el momento en que hice este álbum estaba en tratamiento con doctores y alquilé una isla en Brasil privada, en una parte de este lugar estaban los doctores, del otro lado la parte musical, un estudio donde grababa una canción y seguía mi tratamiento. Gasté una plata que no se imaginan”, expresó.

Larissa de Macedo Machado, su nombre real, considera este nuevo material como un renacer; lo demuestra con la mezcla de sonidos que aporta, sobre todo del funk brasileño o funk carioca, como también es conocido y del cual Anitta es embajadora.

“Estoy empezando todo nuevo, equipo, disquera, todo y es como un renacer, llevo todo esto desde cero, de nada”, dijo.

Uno de los temas que más destacan es “Used to be”, en donde retrata todo lo que Anitta era en su pasado, una vida de locura y excesos.

“Antes vivía una vida loca, de alcohol, fiesta y ahora estoy en meditaciones y terapias, piedras, cristales y ahí fue cuando decidí hablar de una canción en donde dijera que antes era una perra, pero ya no más”, expresó.

Su material ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta)

El éxito de la cantante de 30 años ha sido mundial; la artista puede interpretar temas en tres idiomas distintos como son inglés, español y su natal portugués.

Sin embargo, el que se incline por cantar en español o inglés le ha generado críticas sobre todo por parte de algunos habitantes de Brasil, quienes la señalan de haberse alejado de su país.

“Sí he recibido comentarios terribles porque no uso tanto portugués, se sienten un poco dejados. Yo les explico que es una estrategia, pero ellos se sienten como con rabia porque cantantes que cantan en portugués son más los que suenan en mi país que los que cantan inglés o español que es un idioma que no escuchan”, sostuvo.

En otros temas, Anitta compartió su felicidad respecto al triunfo de Wendy en La Casa de los Famosos México y la visibilidad que se le dio a la comunidad LGBT+ a nivel nacional durante ese proyecto, esto luego de asistir a una cena hace unos días con la Influencer y el futbolista Kevin Álvarez.

“Me encanta mucho saber que finalmente hay espacio para una mujer trans en la tele, ella es victoriosa y ha ganado. Es una lucha importante, creo que deben de dar más espacios a representantes LGBT+.

“Ella es loca como yo, con un espíritu animal, en esa noche hablamos de todo, de cosas muy locas. Wendy es energía total, es talentosa, chistosa, improvisa las cosas, me encanta”, finalizó.