Víctima de Spacey declara en juicio: Me dijo que estuviera tranquilo mientras agarraba mi entrepierna

Uno de los hombres que acusan a Kevin Spacey de agresión sexual afirmó que el actor estadounidense le dijo que estuviera "tranquilo" al intentar besarle y agarrarle por la entrepierna, según un testimonio escuchado hoy durante el juicio a la estrella de Hollywood en Londres.

El intérprete, de 63 años, está siendo juzgado desde la semana pasada, se declaró no culpable en enero de 12 cargos de agresión sexual contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, sobre todo a partir de 2004, durante su época de director del teatro londinense Old Vic.

Según un video reproducido durante el juicio, la presunta víctima, que por razones legales no puede ser identificada, afirmó en un interrogatorio con la policía que conoció a Kevin Spacey en un pub de la región de Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, en 2013, y que, estando allí, el actor se unió a su grupo de amigos.

Según él, Spacey les propuso "continuar la fiesta" con alcohol y porros en la casa en la que estaba viviendo. Allí fueron el denunciante y otras personas, explicó la presunta víctima, que contó que, por error, dejó que el perro del actor saliera de la propiedad.

Según explicó, se disculpó ante Kevin Spacey, que lo abrazó diciéndole que no se preocupara.

"Me estrechó en sus brazos, le di algo así como una palmadita en la espalda. En ese momento, me besó dos veces en el cuello y me agarró por la entrepierna. Me dijo dos veces: 'estate tranquilo, estate tranquilo'. Puse el brazo entre nosotros y lo empujé contra la pared. Le dije: 'lo siento, chico, no juego en esa pista'", explicó el hombre, declarándose "conmocionado".

Según él, la estrella de Hollywood tuvo entonces una "mirada de pánico" y se fue de la habitación sin decir nada más.

El proceso empezó la semana pasada en el tribunal Southwark Crown Court.

Spacey, ganador de dos Oscar por "Belleza Americana" (1999) y "Sospechosos habituales" (1995), negó las acusaciones y aseguró que algunas fueron inventadas y que, en el caso de otras, se trató de actos consentidos.

La fiscalía lo describió como un "acosador sexual" que "no respeta los límites ni el espacio personal", y al que "le gusta hacer que otras personas (...) se sientan incómodas".

En principio, el proceso durará un mes.