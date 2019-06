Time Waits For No One, la canción inédita de Freddie Mercury

Cuatro décadas después de que fuera lanzada, hoy se dio a conocer una versión de "Time" por Freddie Mercury nunca antes escuchada.

La canción fue grabada en 1986 por el vocalista de Queen para el álbum conceptual que llevaba el mismo nombre; dos años después de largo trabajo por parte de Dave Clark, el mejor amigo de Freddie, el título ha salido a luz con el nombre Time Waits For No One.

Foto: Captura de pantalla

En 1985, el cantante había sido reclutado por su gran amigo para grabar la canción In My Defense que formaría parte de un álbum repleto de estrellas, a pesar de que pronosticaban que esto nunca sucedería, Freddie decidió hacerlo.

Clark trabajó con varios artistas del medio musical para el álbum Time, Mercury tuvo dos participaciones, Time e In my Defense, el cantante de Queen grabó 48 pistas de voz para el tema y finalmente la versión terminó con 96 pistas.

Fue en el 2017 cuando lograron encontrar la pista original de la voz de Mercury para primavera del 2018, sin las voces de acompañamiento; una vez teniendo esos recursos, Clark decidió llamar al pianista Mike Moran y grabar una nueva melodía de piano.

Dave necesitaba que no sólo la pista fuera la original, sino que estuviera acompañada de un video también rescatado que muestra el rostro de Freddie, con los negativos originales de las tomas que realizaron en los laboratorios Rank en Pinewood en ese momento... este fue el resultado.