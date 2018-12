Paul McCartney y Emma Stone se unen en video contra el bullying

Londres, Inglaterra.- El ex Beatle, Paul McCartney, se unió a la ganadora del Oscar, Emma Stone, en un video musical para su nuevo sencillo Who Cares, una canción con la que espera inspirar a los jóvenes para hacer frente al bullying.

Ambos aparecen haciendo una mímica y bailando vestidos en blanco y negro junto a figuras parecidas a arlequines que atormentan a Stone antes de que logren escapar juntos en un auto.

Foto: Video

El veterano cantante y compositor también unió fuerzas con la organización sin fines de lucro Creative Visions para lanzar la campaña #WhoCaresIDo, inspirada en una línea de la canción "Who Cares About You, I do".

"Mi esperanza es que si hay niños que están siendo acosados, -y los hay- (...) tal vez escuchando esta canción y mirando este video puedan simplemente pensar que no es tan malo", dijo McCartney en su página web. "Es el tipo de cosa a la que puedes enfrentar y tomarla en broma y superar", agregó.

McCartney, quien el domingo compartió escenario con su compañero Beatle Ringo Starr y el guitarrista de Rolling Stones, Ronnie Wood, en su concierto de Londres, ha colaborado con otras estrellas en el pasado, incluyendo al rapero Kanye West y la cantante Rihanna.

Who Cares forma parte del disco solista número 17 de McCartney, Egypt Station.