Volvió la reina: Taylor Swift arranca gira The Eras Tour con espectacular concierto (Video)

La noche del viernes 17 de marzo será recordado como el día en que Taylor Swift ha vuelto a los escenarios con su gira mundial más importante hasta la fecha, The Eras Tour.

Y es que el evento era muy esperado por los fans, pues se prometió que este sería un recorrido a través de los mejores éxitos de cada uno de los diez álbumes de la cantante estadounidense, desde su debut con "Taylor Swift" y "Fearless" hasta su último lanzamiento "Midnights."

Los primeros swifties afortunados fueron los de Glendale, Arizona, ciudad que recientemente se rebautizó como Swift City en honor a la cantante. El concierto, de acuerdo con una lista compartida en redes sociales, se divide en diez actos, cada uno dedicado a un álbum específico, y cuenta con una sección de "canción sorpresa".

rest in peace, BIG MACHINE RECORDS! #TSTheErasTour



📸: @GettyVIP pic.twitter.com/xmrSf6d636 — Taylor Swift: The Eras Tour (@TSTheErasTour) March 18, 2023

Paramore comenzó el gran evento

El concierto no pudo tener mejores telonero que la banda Paramore, quien logró calentar al público antes de la llegada de Taylor Swift.

La banda comenzó con "Hard Times" del álbum de 2017 "After Laughter". A partir de ahí, Paramore volvió a sus raíces tocando "That's What You Get" del álbum "Riot!" de 2007. Hayley Williams dijo que era una canción que ella y Swift disfrutaban cantando juntas.

3 horas durará el Set de Taylor Swift en su primer concierto de The Eras Tour 🤯



¿Se imaginan que tuviera esa duración cuando sea su concierto en México? 🇲🇽#TaylorSwift #TheErasTour pic.twitter.com/VtcU3pl7WM — 皿 (@ailoviutl) March 18, 2023

Después de cantar "Decode", Williams contó al público cómo conoció a Swift y admitió que no se puso en contacto con ella de inmediato, pero que cuando lo hizo, las dos poderosas mujeres estrecharon sus lazos.

Paramore bajó un poco el ritmo y tocó "The Only Exception". Al parecer, todo el público respondió iluminando el estadio con linternas. Tras retomar el ritmo con "Still Into You", la banda encadenó su primer éxito: "Misery Business".

#tstheerastour #swifttok #glendaletstheerastour ♬ original sound - cwisteeeny @cwisteeeny You are the only exception 🤍 @paramoreofficial out here making me forget im at a @taylorswift concert. Nostalgia at its finest. #openingact

El público coreó todas las canciones de la banda y dejó entusiasmados a todos para el show principal, el concierto de Taylor Swift.

Un recorrido por la carrera de Taylor Swift

A través de videos en redes sociales, fanáticos fuera de Estados Unidos pudieron disfrutar de las 44 canciones que Taylor Swift cantó a lo largo de tres horas.

De acuerdo con los fans, el concierto se centró principalmente en 'Midnights', el álbum más actual de Taylor, pero también destacó 'Folklore', '1989' y 'Lover', mientras que 'Fearless' y 'reputation' fueron los álbumes menos representados en el inicio de la gira.

🎶🥹 @taylorswift13 agradeció a todos los asistentes, quienes escucharon 44 canciones y 10 escenografías.

Aseguró que cada vez que se vuelve a encontrar con sus #swifties es una experiencia increíble. 🫰pic.twitter.com/8xa2BYA3oD — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 18, 2023

La creadora de éxitos como "Shake it Off" y "Love Story" estuvo alejada de los escenarios debido a la pandemia por Covid-19, pues en 2020 tenía planeada su gira "The Lover Fest". Tuvieron que pasar tres años para que los swifties disfrutaran de un concierto.

Entre las canciones favoritas de los fans fueron "Karma", "Look What You Made Me Do", "Betty", "Enchanted" y "Miss Americana", entre otras. Pero la sorpresa fue "Mirrorball", una canción del álbum "Folklore".

🎶🥺 @taylorswift13 tendrá 28 fechas en #EstadosUnidos y, pese a los rumores, no ha anunciado una gira mundial.pic.twitter.com/JWUam1wMOg — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 18, 2023

La gira 'The Eras Tour' seguirá en los siguientes estados de EU: Nevada, Texas, Georgia, Tennessee, Illinois, Colorado, Washington y Pensilvania. La última fecha está prevista para el 8 de septiembre en Los Ángeles, California.

Para los swifties mexicanos, que solo pudieron disfrutar del primer concierto de 'The Eras Tour' a través de retransmisiones en Facebook y TikTok, toca seguir esperando que la compositora de 33 años anuncie sus primeras fechas en nuestro país, pues los rumores están muy fuertes.