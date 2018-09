Vuelve Run Coyote Run con más acción en su segunda temporada

Cuando Gustavo Loza imaginó la serie de Run coyote run, entre sus intenciones estaba crear una serie de comedia que retrata de algún modo las diferentes situaciones que se viven en México, sin perder la esencia del humor que caracteriza otros proyectos suyos como Los héroes del Norte o 40 y 20.

Lo cierto es que fue el mismo público quien orilló al realizador a dar una vuelta parcial para los capítulos de la segunda temporada que estrenan esta noche por Fox. “La gente simplemente nos pedía muchísimo que en esta historia hubiera consecuencias. Les encanta la comedia, todo lo que sucede, pero los episodios más poderosos de la primera temporada fueron los que tocamos temas reales”, comentó el director durante una visita al set de filmación de la serie.



Es por eso que se decidió que esta nueva temporada se trataran temas más reales como el tráfico de órganos, de animales, elecciones locales y los fraudes que vienen con ellas, la violencia contra los periodistas y por supuesto el narcotráfico.



“Esta no es una serie de narcotraficantes, nunca lo ha sido, pero sí es contexto”, aclara Gustavo Loza, quien destaca que era imposible no tratar un tema así. “Si nos están pidiendo realismo no podemos hacer una serie filmada en la frontera mexicana haciendo como que no existen”.



“Lo más importante es que a mis personajes los ponen en la pared, en una situación incómoda y empiezan a acabar con su gente, entonces tienen que tomar acción. Hay gente que muere, también”, comenta.



Así como Loza se arriesgó a buscar nuevas historias también lo hizo para conseguir un elenco que estuviera a la altura. Y es que además de Harold Torres (Gamaliel), Eivaut Rischen (Morris), Héctor Jiménez (Güevín), Jean Roland Dufresne (Kewewe), Fidel Zerda (Jaguar), Maya Zapata (Olga) o Norma Angélica (Doña Lupe), también se integran otras figuras como Cristian Castro.



“Bueno, él no es un actor pero es un cantante muy famoso, sentimos que podría ser un gran plus, porque es una gran figura no sólo en México, sino en Latinoamérica”, explica Loza, quien comenta que el cantante participa en tres capítulos, el primero de ellos en una boda. “Él actúa como él, llega en su jet y se pone a cantar. Pero es de cascos ligeros y se pone a coquetear con las mujeres equivocadas y se mete en un gran problema”, adelanta.



Además del hijo de Verónica Castro, al elenco también se suma el comediante Facundo, así como la actriz Dolores Heredia, Paco Rueda, y otros “como Enoc Leaño, que se integra como el antagonista más importante de toda la serie junto con Diego Cataño. Hacen esta dupla que llega a incendiar el pueblo, literalmente”, dice.

La producción que en 2017 recibió una nominación a los Premios Fénix como Mejor Serie de comedia fue filmada durante 13 semanas en locaciones del norte de México como Mexicali, el Desierto de la salada, El Pinacate y Puerto peñasco, así como en los estados de Arizona, Nueva York y la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.





Pisa fuerte en la televisión

Maya Zapata reafirma su presencia como actriz en la televisión con la nueva temporada de Run coyote run, así como el estreno próximo de El secreto de Selena

Si hay algo que Maya Zapata puede presumir es que su paso por el cine y la televisión ha sido firme desde sus inicios. Sin embargo, la actriz que participó en las dos temporadas de Soy tu fan, ha encontrado en el último año un gran espacio en las series de televisión; pronto encarnará a la Reina del Tex-Mex en la serie El secreto de Selena, pero antes estrenará la segunda temporada de Run coyote run.



“Soy tu fan fue un poco pioneras de la televisión que estamos haciendo hoy. Regresar a la televisión en este momento me tiene muy contenta porque veo a unos creadores cada vez más conscientes de las formas que quieren hacer y cómo el público quiere que le contemos estas historias”, comenta la actriz en entrevista telefónica.

Fue justamente un asunto de consciencia sobre la relación entre mexicanos y estadounidenses la que atrapó a Zapata para trabajar en Run Coyote Run desde su primera temporada. “Algo que me gusta muchísimo son Gamaliel (Harold Torres) y Morris (Eivaut Rischen), son dos personajes que pertenecen a dos países que somos amigos y enemigos, es una bonita representación de cómo deberíamos ser, ganamos más uniéndonos que separándonos”, explica.



La segunda temporada de Run coyote run fue rodada tanto en Estados Unidos como en México, específicamente en Naco, pueblo de Sonora, donde la actriz pasó momentos pocos memorables. “Estuvo muy aburrido. A ver si el Secretario de Turismo de allá hace algo para que sea accesible para toda la gente, pero me di una aburrida gigante”, recuerda entre risas el rodaje ahí.



“Lo divertido fue trabajar con el equipo, porque Olga es un personaje muy divertido, siempre hay mucho qué hacer porque es una jija de su madre que tiene muchas cosas que aprender. Desde luego ya aprendió y en esta temporada van a ver a una Olga mucho más valiente que antes”, comenta.

Lo cierto que es para los habitantes de estos lugares, la presencia de una producción como Fox es algo marca un hecho muy importante. “Es “el” acontecimiento. Es muy divertido para ellos porque están activos en la serie. Hubo escenas donde el pueblo estuvo presente ahí”, recuerda.

A pesar de que la producción de Run coyote run conviva con los habitantes del pueblo, Maya Zapata acepta que no a todos les agrada su presencia. “Hay de todo. Hay gente que le gusta muchísimo que estemos ahí y otra a la que no. Hay quienes piensan que nos estamos burlando de ellos y quienes se divierten y toman las cosas a la ligera”, cuenta.