Wendy Guevara revela su petición a Televisa sobre Sergio Mayer: "que me lo quitaran"

Ha pasado más de medio año desde el final del exitoso show de televisión "La Casa de los Famosos" en cual personajes como Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris eran tendencia todos los fines de semana. No obstante, la polémica no deja de rodearlos y ahora la ganadora del programa destapó un chisme que ha sorprendido a todos.

La nueva revelación de Wendy inmiscuye a Sergio Mayer, "La Perdida" contó para el programa 'La Saga' de Adela Micha, la ganadora de 'La Casa de los Famosos' reveló que, en su momento, solicitó a Televisa que alejarán al exdiputado de ella, tras un conflicto que tuvieron tras culminar el show.

Wendy contó a Micha que Mayer fue con directivos de la televisora para plantearles que él quería manejar la carrera artística de Wendy, esto sin su previa autorización. Incluso les comentó que ella le había pedido tal favor.

La influencer explicó que a pesar de los problemas que llegaron a tener, ella le tenía estima a todo su equipo tras el reality show, no obstante, confesó que incluso Poncho de Nigris le dijo que no firmara nada con Mayer, dejando entre ver que no es la persona más confiable.

Wendy explica que Mayer comenzó a ser hostil después de una reunión en donde le pidió firmar unos documentos y además le exigió que dejara de ver sus asuntos legales con su manager, Joel Becerra, quien encima lo era desde antes de su participación en la Casa de los Famosos.

"Entro a su oficina y me dice 'este es mi equipo', y luego me dice 'de una vez te digo, dile a tu mánager que no tiene qué ver ya nada él, todo lo tienes qué ver conmigo" contó en el programa La Saga. Además explicó que Sergio se molestó con ella porque un botón de su camisa se cayó, "ve cómo vienes, fíjate para la otra vez cómo vienes".

La protagonista de "Las Perdidas" comenzó a tener sus sospechas e intriga tras los alegatos abruptos de Mayer, por lo que acudió con un abogado y éste le recomendó qué firmar y qué no firmar. Al notar que el exdiputado le había dado dos veces un contrato, Wendy detuvo todo, sin firmar nada, y le comentó a Sergio que mejor ella iba a continuar con su manager José Becerra.

Finalmente, la influencer detalló que si bien no han hablado directamente tras lo sucedido, aún permanecen en el grupo de WhatsApp que se hizo desde que comenzó "La Casa de los Famosos"