Ceremonia, festival con gran mensaje social

El festival Ceremonia que se llevó a cabo en el Foro Pegaso de la ciudad de Toluca, reunió a miles de personas inmersas en la diversidad sexual y la libertad de ser para disfrutar de un masivo ataque musical a cargo de 31 artistas (bandas y solistas), entre ellos Massive Attack, Aphex Twin, Modeselektor, The Blaze y Rosalía, distribuidos en cuatro espectaculares escenarios.

Un bombardeo de géneros como electrónica, punk, flamenco, ritmos latinos, pop, trap, trip-hop, synth-pop y más, con talento nacional e internacional, pusieron a bailar y cantar al público que se sorprendió al ver el cielo iluminado de fuegos artificiales, luego de la actuación de la cantante española Rosalía, ganadora de Grammys y quien interpretó sus éxitos como Malamente, Pienso en tu mirá, Brillo y Di mi nombre.

Pussy Riot cantó y mandó un mensaje a todas las mujeres y al gobierno mexicano: "Somos las 43 madres incansables... Y más te vale señor Andrés Manuel que cumplas tu palabra, porque no me pienso mover de aquí, ¡hasta que con vida me entreguen lo que con vida se llevaron!... Yo soy el Estado de México, soy la Ciudad Juárez. Yo soy una de las nueve mujeres enterradas vivas cada día en este matadero impune que llamamos México... ¡Porque vivas nos queremos, ni una menos!".

El cierre con broche de oro, estuvo a cargo del dueto Massive Attack que llegó para celebrar los 21 años de su álbum Mezzanine acompañado de Horace Andy y Liz Fraser, quienes colaboraron en este disco en 1998, ambientados de mucha producción en la que incluyó también obscuridad en el escenario ante un mar de gente.

El único foro cerrado llamado Traición, al que debías hacer fila para acceder, mismo que al exterior se lucían sensuales transexuales y travestis, culminó con la participación de la cantante canadiense Marie Davidson.

El Ceremonia dio cabida a una pasarela de moda con los diversos atuendos de los asistentes, donde el color negro, la extravagancia y hasta los tacones figuraron.

Cabe mencionar que los baños eran unisex, lo que sumaba a percibir inclusión y cero discriminación.