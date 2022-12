Chabelo canta un villancico con causa

Sofía Reyes y Xavier López Chabelo unen sus voces en estas fechas decembrinas para apoyar a una fundación sin fines de lucro.

Los cantantes recrearon uno de los villancicos más populares de esta época. Rom Pom Pom Pom, es el tema al que le apostaron y que, mediante una campaña publicitaria invita al público a disfrutar de la vida, mientras se dan a conocer algunos servicios de la marca.

El video que dura menos de minuto y medio muestra a Sofía Reyes en su sala, chateando con el amigo de todos los niños y proponiéndole que si hacían “el mejor villancico de la historia”.

A dos semanas de su lanzamiento, el clip ya cuenta con 852 mil 292 visualizaciones en Youtube, sin embargo, una de las peticiones de los internautas es publicar el tema completo ya que únicamente se comparte parte del coro de la canción, así como algunas estrofas, que evocan sonidos actuales.

La campaña creada de la mano de la agencia y productora creativa Together To Get There (together.marketing) invita a la gente a unirse a la iniciativa de Mercado Libre y recaudar fondos, mismos que serán destinados a la fundación Aldeas Infantiles SOS, la cual es una organización internacional, no gubernamental que tiene como fin restituir el derecho a vivir en familia de los pequeños que, por diversas razones, se han perdido el cuidado de sus familias.

Los esfuerzos de esta fundación comenzaron en 1949, cuando el filántropo Hermann Gmeiner fundó la primera aldea en Austria para ofrecer un hogar a los niños que habían perdido el cuidado de sus familias, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

En agradecimiento a las primeras 70 personas que donen, la marca enviará un un sweater con la imagen de Xavier Lopez Chabelo y Sofía Reyes.

Aunque ha habido comentarios positivos respecto al tema, hay quienes sugieren que ésta tiene un ligero parecido lírico y sonoro al tema Meme, de Hana Herso.