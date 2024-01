Vuelven las “Chicas pesadas” a la pantalla grande

A dos décadas de su estreno, “Chicas pesadas” vuelve a la pantalla grande, en un formato musical y con nuevo elenco.

Fue el 19 de abril de 2004 cuando se estrenó en cines “Chicas pesadas”, escrita por Tina Fey, la estrella de “Saturday Night Live” y “The Office”, entre otros, y Rosalind Wiseman, cuyo libro “Gossip, Boyfriends, and Other Realities of Adolescent” inspiró la trama del filme.

Pero esa cinta fue mucho más allá. Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert y Amanda Seyfried, protagonizaron una historia en la que tres chicas, “Regina George”, “Gretchen Wieners” y “Karen Smith”, reciben dentro de su grupo de amigas a “Cady Heron” (Lohan), una adolescente educada en casa, proveniente de África.

“Cady” intenta adaptarse a su nueva vida, lejos de la pradera y de los animales, ahora rodeada de muchos jóvenes con personalidades distintas. “Regina”, quien es la líder del grupo, es una mujer manipuladora, que busca en todo momento los demás hagan lo que ella quiere, a través de una sonrisa un tanto hipócrita y una dulzura falsa.

Parecía que la relación entre las cuatro amigas era envidiable, hasta que “Regina” le roba a “Cady” el chico de sus sueños: “Aaron Samuels” (Jonathan Bennett) durante una fiesta de Halloween; eso la destroza y jura vengarse de “Regina”, ayudada de sus verdaderos amigos “Janis Ian” (Lizzy Caplan) y “Damian” (Daniel Franzese).

Los tres le hacen la vida imposible a “Regina”, le quitan al novio, le arrebatan a sus amigas, le dan crema para pies para el rostro y la suben de peso. “Chicas pesadas” logró recaudar 130 millones 126 mil 277 dólares a nivel mundial.

Hoy, esa historia vuelve a estar vigente en la pantalla grande gracias “Mean Girls: Plastic is Forever”, que está basada en el musical de Broadway estrenado en 2008 y, en efecto, la nueva apuesta incluye varios números musicales, uno donde se presenta “Regina George”, en esta ocasión protagonizada por Reneé Rapp; otro sobre la forma en cómo se adapta Cady Heron (Angourie Rice) a su nueva vida, la venganza de “Cady” y sus amigos, “Janis” (Auli’i Cravalho) y “Damian” (Jaquel Spivey) y la forma cómo las adolescentes se visten en Halloween, entre otros.

El nuevo filme es escrito por Tina Fey nuevamente, bajo la dirección de Arturo Pérez Jr. y Samantha Jayne, básicamente es la misma historia, sólo con algunos cambios de temporalidad, se incluyen las redes sociales, dispositivos electrónicos y plataformas para escuchar música, así como los retos virtuales y temas que se viralizan.

Del elenco original se mantiene Tina Fey que vuelve a ser la maestra “Norbury”, y el maestro “Duvall”, director de North Shore, la escuela donde todo se desarrolla. En este apartado hay una sorpresa entre los dos maestros.

“Las plásticas” en esta ocasión las complementan Bebe Wood como “Gretchen” y Avantika como “Karen”, quien se muestra mucho menos inteligente que el personaje de Seyfried, pero mucho. Visualmente se apuesta más por la inclusión, tanto en orígenes como en cuerpos, no se critican los cuerpos ajenos ni se lucen figuras con tallas “perfectas”; no hay segmentaciones tan marcadas dentro de los alumnos de la escuela como en la cinta original.

La mayoría de los diálogos originales y que aún se recuerdan, se mantienen, pero también hay muchos chistes y parte de la comedia original que se cambió o se omitió. El baile de Navidad es un gran giro, ya no es “Jingle Bell Rock”, ahora es uno totalmente distinto, con una coreografía más atrevida y con piruetas.

Christopher Briney da vida a “Aaron Samuels”, la mamá de la líder de “las plásticas” es interpretada por Busy Philipps; si bien tiene algunos destellos para reír, se omiten chistes que marcaron la original, en especial en su interacción con las amigas de su hija.

No podía faltar el libro del mal, o “Burn Book”, en el que “las plásticas” sacan todo su veneno en contra de aquellos compañeros de clase o profesores que las han molestado, o simplemente, del que se enteren que tenga un secreto. Éste vuelve a desatar el caos en la escuela cuando otros lo leen, pero ahora ya no a través de fotocopias sino en redes sociales.

Pero si el libro es malvado, en esta ocasión “Regina” lo es más. En la cinta original, la guapa y delgada rubia es amada, y odiada a la vez, por todos; las chicas anhelan ser ella, siguen las modas que impone, mientras que los varones buscan siquiera una mirada de esta poderosa mujer. Ahora, “Regina” se muestra mucho más grosera con sus amigas, mandona, muchos le tienen más miedo que admiración y respeto.

El color rosa de los miércoles, el 3 de octubre, pero sobre todo la palabra “Fetch” característico de “Gretchen” siguen estando en el largometraje, el cual provoca unas cuantas risas.

La historia es contada por “Janis” y “Damian”, pero hay una gran sorpresa al final, una actriz del elenco original repite su participación en esta versión, durante el concurso de los mate-atletas, ¿pueden identificar quién?

“Mean Girls: Plastic is Forever”, ya está disponible en cines nacionales, mientras que en Estados Unidos se estrena este 12 de enero.