Cómo sobrevivir al Vive Latino 2018 y no morir en el intento

Si eres de los que vas a asistir al festival más importante de América Latina, Vive Latino 2018, y no tienes idea de qué y qué no puedes llevar, y tienes más dudas, aquí te dejamos una lista para que no mueras en el intento y te prepares para este sábado 17 y domingo 18 de marzo porque se va a poner bueno con la presentación de Gorillaz y Morrisey.

Vestimenta

Recuerda que estarás de pie por más de 10 horas, por lo que es muy importante estar cómodo, así que es recomendable que te lleves unos buenos tenis, unos jeans, y como las lluvias andan con todo en la Ciudad de México, un suéter y un impermeable.

También te recomendamos que te lleves una gorra, porque el sol anda con todo.

Comida y chelas

Procura tomar muchos líquidos, y no sólo estamos hablando de cervezas, sino de agua, para que así no te deshidrates. En el festival podrás encontrar hamburguesas, pizzas, tacos, pero recuerda llevar mucho dinero porque su precio es un poco elevado.

En esta edición el Vive latino se une al sistema de pagos a través de una cartera electrónica en forma de pulsera con la que podrás comprar comida, recuerdos y chelas.

La pulsera la podrás recargar en puestos dentro del festival, y también con tu tarjeta de crédito y debito.

¿Qué objetos puedo llevar?

Foto: Facebook Vive Latino

¿Qué objetos no puedo llevar?

Foto: Facebook Vive Latino