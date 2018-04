Con alma de niños: artistas revelan recuerdos de su infancia

Para muchos es la mejor etapa de la vida; esa en donde la ilusión, el juego y la diversión son lo único que importa. La infancia es la posibilidad de ser cualquier héroe o villano, donde la única responsabilidad es la de tratar de ser felices inventando mundos, enfrentando batallas para librar un sinfín de aventuras.

En este Día del Niño algunas actrices y actores comparten lo que es para ellos la infancia y algunos de los recuerdos que más atesoran de esta etapa de su vida.

CECILIA SUÁREZ



"La infancia es el momento más glorioso que uno tiene a lo largo de su vida, con ello no quiero decir que la vida no tenga momentos hermosos conforme vas creciendo, pero la infancia es sin duda el diamante en plena efervescencia. Uno de mis recuerdos más gratos cuando era niña, son cuando pasábamos el día completo en la playa de Miramar en Tampico, Tamaulipas, era estar en completa libertad".

CARLOS RANGEL



"Para mí el Día del Niño era padrísimo, era un día completo de jugar y comer golosinas, globos y hasta juguetes. En la escuela en lugar de clases había un convivio con tus compañeros y todo mundo te abrazaba y te felicitaba por el simple hecho de ser niño, quizá en aquel entonces no lo valoraba tanto pero con los años añoro la magia de celebrar ser niño".

MIGUEL CONDE







"Es una oportunidad para reír, tomarnos menos en serio, recordar nuestros sueños y lanzarnos a alcanzarlos. De niño me gustaba que ese día podíamos ir al colegio sin uniforme. (Risas)".

MICHELLE RODRÍGUEZ



"De chiquita siempre quise ser actriz, a los tres años para el cumpleaños de una prima, mi mamá y mi tía montaron con todos mis primos Cenicienta. Fue el primer personaje que hice.

Cuando estaba en tercero de primaria jugaba con mi amigo Jorge Aranda a las telenovelas, poníamos una jicarita con agua cerca y si había escenas de llorar nos poníamos lágrimas con el agua. Nos hacía muy felices.

Encontrarnos después de muchos años y hacer teatro juntos fue muy bonito, nos llenó de recuerdos, de mucha felicidad y de mucho orgullo porque de nuevo hacíamos felices a esos niños".

AGUSTÍN ARGÜELLO



"Algo que más disfrutaba de mi infancia, era cuando mi papá me llevaba al estadio a ver jugar al Belgrano de Córdoba, mi equipo favorito. Me llenaba de emoción sobre todo cuando jugaba contra equipos grandes como el Boca Juniors o el River Plate. Ahí se me desarrolló el amor por el futbol, que sigo disfrutando hasta el día de hoy".

EDUARDO ESPAÑA



"De niño jugaba mucho con mi hermano Diego a ser actores y se me cumplió el sueño y hasta con la Medalla al Mérito de las Artes, lo cual me honra mucho. En nuestra habitación preparábamos nuestra escenografía y fingíamos ser distintos personajes".

JORGE ORTIZ DE PINEDO







"Recuerdo de mi niñez que lo que más me gustaba de ese día es por los dulces. Yo vivía en la Lagunilla, mi hermano Óscar y yo siempre esperamos una bolsita de dulces que era lo máximo para los más de 28 años niños que había en la vecindad. Éramos súper felices. Me sigo acordando de los chiclosos, las gomitas y galletas. De jugar a los quemados, las cebollitas, la roña, a los huesitos de chabacano, también a las canicas, al balero, el trompo, eran nuestros juegos tradicionales. Nuestros padres no nos obsequiaban los robots o carros electrónicos, jugábamos con lo que te encontrábamos".

ALAN SLIM



"Celebrábamos el Día del Niño en la casa mis primos y recuerdo que nos regalaban un detalle de un juguete, pero lo más importante era reunirnos con otros primos y jugar. Teníamos esa fantasía, como el hecho de ser dinosaurios y nos comíamos las hojas de los árboles, las masticábamos pero eran pocas y sólo en nuestro afán de ser dinosaurios herbívoros, éramos de los buenos y no carnívoros".

LUIS MANUEL ÁVILA

"En mis épocas de niño, lo que me gustaba y pedía que me regalaran era los soldaditos chiquitos y canicas, era el juego más divertido que tenía en mi niñez, ya que teníamos de todo tipo de canicas las bombochas, las agüitas, era divertido. En esos tiempos fui un niño que pude salir a la calle y jugar bolillo, tacón, bote pateado, a los encantados. Me divertí mucho en mi niñez, tengo muy gratos bonitos de esas épocas de mi infancia".

FERNANDO DE LA MORA

"Fui un niño feliz que tuvo la fortuna de recibir educación cultura, muy amado y querido pero que nació en medio de una tragedia: mi padre murió cinco días antes de que yo naciera en un accidente aéreo y mi madre quedó viuda a los 23 años con tres hijos, recuerdo mi infancia como uno de los momentos más bellos de mi vida, aunque sí fui travieso, sino pregúntele a mi madre".



SILVIA NAVARRO



"Más que recordar cómo celebraba el Día del Niño, en mi infancia jugaba a hacer telenovelas y las terminé haciendo. De niña me disfrazaba de un personaje y gracias a las novelas, encarnaba ese papel desde muy niña. Más que jugar a la mamá de mi muñeca en su casita o jugar con mis vecinitos, yo jugaba a ser parte de una telenovela".

MÓNICA SÁNCHEZ NAVARRO

"Fuimos cinco hermanos y hermanas de la familia integrada por Manolo Fábregas y Fela Fábregas. Con la celebración del Día del Niño mi memoria se remonta más a la escuela,haciendo un desfile deportivo para que luego la maestra nos entregara una bolsita llena de dulces. Y en casa, diariamente celebrábamos como niños porque nos divertíamos cinco pequeños traviesos con unos papás muy lindos".