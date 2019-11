Con cinta La vida en silencio buscan crear conciencia del autismo

Los actores Juan Manuel Bernal, Gabriel de la Garza y el pequeño Farid Placera estelarizan la cinta La vida en el silencio, que inició grabaciones esta semana con locaciones en el Centro Histórico, llevando como trama el autismo y las dificultades de los padres para enfrentar esta situación y poder salir adelante en familia.

En conferencia de prensa, el director Rodrigo Arnaz reveló que este proyecto es un drama donde la música, el jazz y el autismo está muy relacionado en la trama de esta película que lleva más de siete años en espera de contar con los fondos necesarios para poder arrancar, “es una película que va en 16 milímetros, es algo que ya no se hace pero es una necedad de quererlo hacer estéticamente”, explicó.

Compartió que llevaba más de siete años en espera de contar con los fondos necesarios y arrancar, “es una película que va en 16 milímetros, es algo que ya no se hace, pero por una necedad de hacerla estéticamente, esperé para filmar como yo quería hacerlo”.

La trama es sobre un músico de jazz (Juan Manuel Bernal), que debe de lidiar día don día con su hijo con autismo (Farid Placera), por lo que se cuestiona la paternidad y las familias que no cuentan con ninguna guía para poder llevar una vida lo más normal posible, la mamá de este pequeño (Gabriela de la Garza), también muestra las dificultades que existen para poder tener un hogar adaptado al as necesidades de alguien que sufre de autismo”, explicó el director.

"La película reflexiona sobre las familias que no cuentan con ninguna guía para poder llevar una vida lo más normal posible, pues la mamá de este pequeño (Gabriela de la Garza), también muestra las dificultades para adaptar su hogar a las necesidades de alguien que sufre de autismo”, explicó el director.

Las tomas se realizarán por varios días más en el primer cuadro de la Ciudad de México, para luego trasladarse a otras zonas donde se continuará con la narración de la película que se espera sea estrenada para finales del próximo año.

Por su parte, el actor Juan Manuel Bernal dijo que, "aunque parezca muy extraño", hace siete años le propusieron este personaje. "Firmé y me quedé esperando porque se enfrentaron a muchos problemas en la producción. Cuando por fin se lograron reunir los fondos necesarios, me llamaron y me sorprendí, porque creía que a lo mejor escogerían a otro actor para la película, pero no, afortunadamente respetaron el acuerdo y aquí estoy”.