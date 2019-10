Subastarán más de 500 objetos de la cinta Vaselina

La protagonista de una subasta que organizará el 2 de noviembre la casa Julien's, tanto en su sede en Beverly Hills como en internet, será la actriz y cantante Olivia Newton-John.

Más de 500 objetos de la artista que encarnó a Sandy para gritar al mundo You're the one that I want, saldrán a remate, entre éstos, la chamarra y los pantalones de cuero que Newton-John lució para pasar de ser una joven inocente a una mujer rebelde.

"Fue una transformación muy chocante para la gente. Y para mí, porque nunca había hecho algo así antes", comentó sentada justo junto a estas dos prendas.

"Y creo que fue algo liberador. Lo veo ahora y es como: 'Oh, ella cambió por él, pero él también cambió por ella'. En realidad, los dos se amaban de cualquier forma, eran solo cosas superficiales", aclaró.

Julien's estima que solo la chaqueta podría alcanzar un precio en la puja de entre 100.000 y 200.000 dólares.

En la subasta también sobresale la copia del guion, con notas y comentarios, que Newton-John tenía durante el rodaje de Vaselina. La actriz recordó que estaba "muy nerviosa" antes de abordar esta película porque años antes había hecho otro musical, Toomorrow (1970), que fue un fracaso.

"Tenía 29 años y no creía que podía aparentar 18. ¡Era tan estúpido! Cuando miro atrás, digo '¿en qué estaba pensando?' . Y vino John Travolta a encontrarse conmigo y a convencerme porque quería que estuviera en la película; una vez que lo conocí dije: 'por supuesto'", recordó con una sonrisa.

Con prendas de vestir, objetos personales y profesionales y algunos recuerdos de su infancia, la subasta destinará parte de los fondos obtenidos al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia), el centro desde el que la artista lleva muchos años investigando y tratando el cáncer, una enfermedad que ella misma ha padecido.