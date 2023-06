Corona Capital: ¿cuántas ediciones ha tenido el festival y cuáles han sido las mejores?

El festival Corona Capital sorprendió este lunes a los amantes de la música con la revelación del cartel de este año, para los fans de la música, principalmente los que se encuentran en la Ciudad de México, este festival es de los más esperados.

Este evento dio su primera edición en octubre de 2010 y desde entonces, anualmente se organiza en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El 16 de octubre de 2010 se presentaron ante el público Pixies, Interpol y Regina Spektor como los artistas principales, además de White Lies y Two Door Cinema Club, entre otras.

Muchos recuerdan la edición de 2011 como uno de los mejores carteles con The Strokes, Portishead, Austin TV y Moby en su line up. El diseño también ha sido uno de los favoritos.

Fue en 2012 que los amantes de la música pudieron disfrutar por primera vez de un Corona Capital de dos días y con la música de The Black Keys. New Order y Franz Ferdinand.

Deadmau5, Phoenix, The XX, Queens Of The Stone Age y Arctic Monkeys la rompieron en la edición del 2013 de este festival, que también fue una de las favoritas de los fans.

En 2014, Kings of Leon y Jack White protagonizaron el cartel, aunque las personas también agotaron las entradas por la participación de MGMT, The Horrors y Foster The People. También fue este año en el que el festival empezó a llevarse a cabo en noviembre y no en octubre.

El Corona Capital también ha tenido carteles que no han llamado la atención, como fue el caso del 2015, donde Calvin Harris, Pixies y The Libertines no lograron atraer tanta euforia.

The Killers, Lana del Rey, Pet Shop Bos, Grimes fueron los headliners del festival en 2016, que también tuvo un cartel que fue duramente criticado, pues careció, desde el punto de vista de los asistentes, como uno de los más sencillos y que no representó la identidad musical como en años anteriores.

Para el Corona Capital de 2017, Foo Fighters fue la banda principal, así como Phoenix aunque repitiendo presentación. En este caso, fue Greenday la agrupación que conmocionó a las personas cuando se reveló el cartel.

La edición 2018 sorprendió con la presencia de Nine Inch Nails y Robbie Williams y Lorde, también fue uno de los más sencillos, de acuerdo con los miles de asistentes.

En 2019 la banda The Strokes volvió a ser headliner, en este año la participación de Billie Eilish hizo que este cartel se posicionara como uno de los favoritos. Los protagonistas de este año también fueron Interpol, Weezer y Franz Ferdinand.

En 2020 no tuvimos festival debido a la pandemia por Covid-19, pero en 2021 el Corona Capital regresó con todo, teniendo a Tame Impala y Twenty One Pilots encabezando el cartel.

La primera edición del Corona Capital de tres días fue la de 2022, que incluyó la esperada presencia de My Chemical Romance. Por otra parte, tuvimos un show de Miley Cyrus, el cual fue uno de las que más llamó la atención el año pasado junto con Arctic Monkeys y Paramore.

Este año también será de tres días, en esta edición, el festival deleiratá a los asistentes con Pulp, Alanis Morissette, Arcade Fire, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Cure, The Chemical Brothers y The Pet Shop Boys.