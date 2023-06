Taylor Swift adelanta duetos en nueva versión de Speak Now: la lista de canciones

La cantande de pop, Taylor Swift dio a conocer el próximo tracklist del "Speak Now" (Taylor's Version), un albúm de sdu autoría que vio la luz en 2010.

La originaria de Nashville, EU compartió en su cuenta de Instagram la portada y contraportada "Speak Now" (Taylor's Version) y presumió las colaboraciones que tendrá con Paramore y Fall Out Boy.

La banda estadounidense Fall Out Boy colaborará en “Electric Touch” y la líder de Paramore, Hayley Williams, prestará su voz a “Castles Crumbling”.

El disco reeditado podrá ser escuchado a partir del 7 de junio en todas las plataformas musicales. Este albúm salió en 2010 y fue el tercero de la carrera de Taylor, pero uno de los más significaativos para ella y sus fans.

"Estoy muy emocionada de mostrarles la contraportada de Speak Now, dado que Speak Now se trata de mi composición, decidí invitar a los artistas que siento que me influyeron más poderosamente como compositora en ese momento y perdirles que cantaran en mi álbum", dijo Taylor en su publicación.

Speak Now es el tercer álbum regrabado de Swift, después de Fearless (Taylor’s Versión) y Red (Taylors Version).

Taylor Swift llega a México con "The Eras Tour"

El Foro Sol será el escenario donde la cantante otorgará tres conciertos el próximo 24, 25 y 26 de agosto de este año con la participación especial de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

¿Cuándo es la venta de boletos?

Ticketmaster informó los pasos a seguir para comenzar con el proceso de compra, el cual será diferente para cada fecha de concierto:

Inicio de venta

13 de junio: para el concierto del 24 de agosto

14 de junio: para el concierto del 25 de agosto

15 de junio: para el concierto del 26 de agosto

Con información de Aurora Rocha