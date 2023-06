Taylor Swift en el Foro Sol: pasos para registrarte en fila virtual en compra de boletos

Las oraciones de los fans mexicanos han sido escuchadas, pues Taylor Swift acaba de anunciar fechas en la Ciudad de México como parte de su The Eras Tour.

Luego de las diversas noticias falsas sobre un posible concierto en el país, la estrella del pop lo hizo oficial en su Twitter y en su página ya figuran los días y el escenario que pisará en los próximos meses.

Puedes leer también: Volvió la reina: Taylor Swift arranca gira The Eras Tour con espectacular concierto (Video)

¿Dónde y cuándo serán los conciertos de Taylor Swift?

El Foro Sol será el escenario donde la cantante otorgará tres conciertos el próximo 24, 25 y 26 de agosto de este año con la participación especial de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

También se anunciaron shows en Argentina para el 9 y 10 de noviembre, al igual que en Brasil el 18, 25 y 26 de noviembre de 2023.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26 — Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023

¿Cuándo es la venta de boletos?

Ticketmaster informó los pasos a seguir para comenzar con el proceso de compra, el cual será diferente para cada fecha de concierto:

Inicio de venta

13 de junio: para el concierto del 24 de agosto

14 de junio: para el concierto del 25 de agosto

15 de junio: para el concierto del 26 de ahosto

Pasos para el registro

En esta ocasión, el proceso será distinto, pues la boletera informó que para poder tener acceso a la fila virtual se debe hacer previamente un registro con la finalidad de evitar bots y aumentar las posibilidades de los fans de obtener un boleto.

Podrás llenar este registro a partir de este viernes 2 de junio y hasta el 7 de junio.

Primero debes ingresar en la siguiente página.

Inicia sesión en tu cuenta Ticketmaster.

Ingresa los datos que te indica y selecciona la fecha de concierto a la quieres asistir (solamente se puede elegir una sola fecha).

Finaliza tu registro.

Recibirás un correo electrónico con más indicaciones y el día 12 de junio debes recibir un enlace de acceso con el que podrás ingresar a la fila virtual. De no recibirlo no podrás adquirir un boleto.

También aseguraron que se le dará prioridad a los residentes de México y únicamente se pueden adquirir como máximo cuatro boletos.