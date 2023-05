Taylor Swift y el músico Matty Healy ya no ocultan su amor; los fans lo odian

Ya no hay dudas: Taylor Swift y el músico Matty Healy disfrutan de su romance; es más, no ocultan su amor luego que fueron captados tomados de la mano y dándose besos en un restaurante de Nueva York.

De acuerdo con TMZ, la pareja tuvo una cita doble con Jack Antonoff, amigo y productor de Taylor, y su prometida Margaret Qualley en Casa Cipriani de la ciudad de "La Gran Manzana".

Ahí, Taylor y Matty no dejaron de mostrarse su amor con besos y abrazos, según informó Page Six, pero al notar la presencia del testigo, su equipo de seguridad los cubrieron con paraguas.

Taylor Swift and Matty Healy spotted out for dinner with Jack Antonoff. pic.twitter.com/PCgOQToxav — Pop Base (@PopBase) May 11, 2023

Por si se quisieran tener más pruebas, varios fans off grabaron a Matty en uno de los conciertos que ofreció Taylor en Tennessee, como parte de su gira The Eras Tour.

El nuevo romance de Taylor Swift se da a solo unas semanas de haberse confirmado que su relación de seis años con Joe Alwyn se terminó e incluso The Sun reportó que la intérprete de Shake it off ya se mudó con Matty.

#taylorswift #matthealy #erastournashville ♬ original sound - jordan mcdonald @jordandmcdonald Matty at the Eras Tour in Nash! #tserastour

Aunque parece todo muy precipitado, la historia de Taylor con Matty no es reciente, pues ya habían salido brevemente en 2014, pero el flechazo resurgió gracias a Jack Antonoff.

"Taylor está enamorada de Matty y la están pasando bien pasando el rato. Matty también cree que Taylor es increíble e increíblemente talentosa", dijo una fuente a Entertainment Tonight.

¿Quién es Matty Healy?

Matty Healy es el líder de la banda británica The 1975 y el pasado 8 de abril cumplió 34 años; de hecho, Taylor también nació en 1989.

Hijo de los actores ingleses Tim Healy y Denise Welch, Matty fundó la banda cuando iba en la secundaria de Wilmslow con sus compañeros y amigos Ross MacDonald, Adam Hann y George Daniel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The1975 (@the1975)

Matty no ha estado exento de la polémica: en 2018 se internó a un centro de rehabilitación en Barbados para superar su adicción a las drogas.

Su sexualidad tomó relevancia cuando dijo que era bisexual, aunque fue pareja de la actriz Gabriella Brooks por cuatro años.

The Sun afirmó que terminaron porque Matty solo se la vivía en fiestas y no tenían tiempo para verse por la carga de trabajo de The 1975, aunque ella fue una pieza clave en el proceso de rehabilitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The1975 (@the1975)

¿Por qué los fans de Taylor Swift desaprueban a Matty Healy?

La historia de Taylor con Matty no es reciente, pues ya habían salido brevemente en 2014.

Aunque el vocalista y la banda The 1975 se han pronunciado en contra del racismo, sexismo y machismo, los fans de Taylor no están muy contentos que sea su nuevo novio.

Todo a raíz de un video que se hizo viral porque en uno de los conciertos, el vocalista de The 1975 hizo un saludo nazi mientras marchaba, solo unos días después del Día Internacional del Recuerdo del Holocausto.

tw // antisemitism



why is no one talking about the fact matty healy did a h!tler salute on stage?? pic.twitter.com/QXdza5gzuX — nat (@waystarnatco) January 26, 2023

Por si fuera poco, estaba interpretando Love it if we made it, donde se ha referencia al Kanye West, quien siempre ha lanzado ataques contra Taylor. "Gracias Kanye, muy genial", dice la letra.

Ahí no paró la cosa, pues durante su participación en el podcast The Adam Friedland Show, Matt se burló cuando el presentador hizo una serie de burlas racistas sobre el rapero estadounidense Ice Spice.

Como cereza al pastel de polémicas, los fans de Taylor Swift no olvidan cuando Matty Healy afirmó a la revista Q en 2016 que la cantante no tuvo un gran impacto en su vida cuando andaban por primera vez.

"Si hubiera salido (adecuadamente) con Taylor Swift, lo primero que habría (pensado fue) 'Joder, yo NO estoy siendo el novio de Taylor Swift'. Ya sabes, A LA MIERDA. ESO", declaró.

Y pues aunque los fans de Taylor Swift no están contentos, el tiempo dirá si la segunda oportunidad con Matty Healy es la buena.