Así luce actualmente la casa donde creció Francisco Gabilondo Soler "Cri-Cri"

Orizaba, Ver. - Aquella casa que vio crecer a Francisco Gabilondo Soler "Cri-crí" actualmente está marcada con el número 104 de la calle Oriente 3, en Veracruz, pero ¿Por qué este sitio no se encuentra dentro de los recorridos turísticos , el historiador Armando López Macid explica el motivo.

Narra que los primeros 12 de años de vida del "grillito cantor" fueron en esa vivienda ubicada en Oriente 3, pero al separarse sus padres él quedó a cargo de su abuelita, siendo parte importante en su desarrollo.

Muchos orizabeños consideran que la casa de Francisco Gabilondo Soler debe ser un atractivo turístico del Pueblo Mágico de Orizaba / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

Recuerda que el año en que se develó una placa que enmarca la fachada del lugar donde nació Francisco Gabilondo Soler, López Macid fue parte del coro de niños que interpretó algunas canciones del orizabeño como un homenaje.

"Ese día Cri-crí se subió a una ventana vertical, se subió siendo el corpulento y grandulón como era, siguió cada una de las letras como si leyera braille, fui testigo de eso que él reconoció esa vivienda donde nació", dijo.

¿Qué paso con la casa?

Desconociendo si esa vivienda era propia o rentada, actualmente es un inmueble que se renta a unas mujeres trabajadoras del mercado Melchor Ocampo, mismas que no fueron encontradas en el domicilio para que pudieran platicar un poco de cómo es la casa por dentro.

López Macid afirma que la facha fue cambiada retirando aquel gran ventanal donde ahora hay un local de objetos religiosos, quizá por esta situación el Gobierno del Estado no consideró poner al inmueble como un sitio resguardado.

Sobre este tema, el historiador comenta que durante la administración del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, él se acercó para tocar el tema de incluir la casa como un punto turístico.

La facha fue cambiada retirando aquel gran ventanal donde ahora hay un local de objetos religiosos/ Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

"Me acerqué al exgobernador y me dijo que era buena idea, uno de sus asistentes me tomó mis datos y 2 días después llegaron, los lleve a donde es el sitio, pero desconozco por qué ya no se continuó con el proyecto", expresa.

López Macid desconoce si este sitio siga siendo propiedad o renta de la familia Riquelme, a quienes contactó el día que llegó gente de aquel gobierno estatal, "dejó su originalidad y quizá por eso ya no les gustó, la casa era de teja".

Aquella casa que vio crecer a Francisco Gabilondo Soler "Cri-crí" actualmente está marcada con el número 104 de la calle Oriente 3/ Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

Considera importante que este sitio sea considerado turístico entre los visitantes y lugareños, pues aunque no se tiene en su originalidad, se conserva la placa que fue colocada en abril de 1970.

El sitio es característico por tener figuras de fibra de vidrio de algunas de las canciones de Cri Cri como "El ratón vaquero", "la hormiga con su paraguas", "El negrito sandia", "la patita" y "el grillo cantor".

Cabe destacar que Francisco Gabilondo Soler logró crear más de 230 canciones para niños, mismas que en la actualidad siguen siendo escuchadas.

