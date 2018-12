Cristina Ramos, triunfadora de La Voz México

Cuatro coachs y ocho finalistas fueron los ingredientes para una final espectacular de La Voz México 2018, luego de varias semanas de luchas y eliminatorias en las cuales el carácter, talento y emoción llenaron este programa que contó con la participación de Maluma, Anitta, Carlos Rivera y la española Natalia Jiménez.

De las sorpresas que tuvo el programa fue el regreso de la cantante Paulina Rubio, también Mon Laferte, Reik y Eros Ramazzotti.

Después de haberse robado la atención del público desde el inicio de la competencia, los finalistas han superado cada una de las etapas de la competencia y finalmente convencieron a su coach de ser ellos los elegidos para salir a competir en el último programa por el título de La Voz México 2018.

La conductora Lele Pons dio la bienvenida a los coaches y sus participantes al escenario, no sin antes recordarles las reglas y los momentos más importantes de las once semanas que duró este reality show. La eliminatoria se llevó a cabo a través de las votaciones del público, quienes eligieron a los cuatro finalistas para una segunda etapa de conciertos, de éstos cuatro concursantes, mediante su desempeño, el público fue el único que llevó a coronar al campeón de este programa a través de sus mensajes de texto.

También puedes leer: Equipo de producción de El Buki se accidenta y cancelan concierto en SLP

Uno de los más famosos de esta emisión fue el padre Guillermo Mendoza, quien de la mano de Carlos Rivera llegó a la final y fue el primero en abrir la noche con el tema Si tienes fé, conocido en la película animada El Príncipe de Egipto, con el cual se llevó los aplausos del público y las buenas críticas de los coachs que escucharon con atención su participación.

Llegó el turno de Natalia Jiménez, quien puso en el escenario a su dueto Adriana y Cristian, pero antes la chilena Mon Laferte se robó la atención con su tema Funeral, para dar paso a los jóvenes con el tema Amárame, que también contó con la voz de la coach Natalia Jiménez.

La española Cristina Ramos del equipo de Carlos Rivera tomó su turno para interpretar Show must go on, misma que le arrancó las lágrimas a la concursante, quien obtuvo felicitaciones por parte de los coaches por su desarrollo a lo largo de la competencia.

Tocó el turno para los finalistas del equipo de Anitta y Angel Elizondo y Delian se presentaron con estilo, pues antes, fueron llevados ante un cambio de imagen que les reafirmó la seguridad para subirse al escenario en buscar el primer lugar.

Empiezo a recordarte fue el tema con el que Angel Elizondo buscó convencer al público para verse favorecido por su voto y llegar a la gran final, no sin antes levarse los aplausos de los coaches y del público. De las sorpresas de la noche, Reik cantó junto a Diana y Ley Memphis uno de sus temas más populares, Me niego. Los participantes hicieron un buen trabajo en el escenario y el público disfrutó de la buena combinación de voces.

Delian del equipo de la brasileña Anitta interpretó Ráptame del grupo Reik, con grandes opiniones de Natalia, Maluma, Carlos y Anitta, por lo que dejó el escenario con grandes expectativas para llegar a la final. Adriana y Cristian, conocidos como The Cash, subieron al escenario para interpretar Pienso en ti, famosa con la voz de Chayanne. La pareja por fín, después de tener a los coaches en vilo con un posible romance durante toda la competencia, decidieron darse un beso ante todo el auditorio. Para la última etapa de la primera eliminatoria, el cantautor italiano Eros Ramazzotti tomó el escenario para interpretar su más reciente sencillo Hay vida, posteriormente recibió a Cristina Ramos con quien cantó Cosas de la vida y luego abordó el escenario el padre Guillermo para juntos, interpretar La cosa más bella.

Tocó el turno de Carmen Goet, la joven que mandó su casting por redes sociales, para lucir su calidad vocal con el tema El Fantasma de la ópera y verdaderamente dejó sorprendidos a los coaches por su gran talento.

Ley Memphis, originario de Mazamitla, Jalisco y el concursante más longevo de la competencia, tomó su turno y demostró porqué a sus 69 años de edad todavía sueña con ser un gran cantante y lo hizo con el tema My way.

Paulina Rubio, quien ya fue coach de este reality show hace tres años, reapareció, no para guiar a jóvenes, sino para compartir el escenario y su tema Suave y sutil, junto a Angel y posteriormente hacer lo mismo con Causa y efecto al lado de Delian, ambos del equipo Anitta.

Diana Villamonte, de Puerto Vallarta, Jalisco, cerró las participaciones del primer bloque, antes de darse a conocer quiénes serían los cuatro finalistas. Su potente voz quedó muy plasmada en el oído de los asistentes con el tema Think famoso por la magnífica interpretación de Aretha Franklin.

Reik y Maluma combinaron sus talentos para interpretar Amigos con derechos, ante los aplausos del público.

De los ocho finalistas, tras las votaciones sólo uno de cada equipo logró pasar a la gran final, por lo que la pelea por ser el triunfador de La Voz México quedó entre Natalia Jiménez fue Carmen; Maluma quedó representado por Diana, Carlos Rivera llevó a la gran final a la española Cristina Ramos y Anitta se quedó con Delian.

En esta última etapa, cada uno de los concursantes cantó al lado de su coach y el primer turno fue para la brasileña y Delian, quienes interpretaron Veneno.

Carlos Rivera y Cristina unieron sus voces con el tema Sería más fácil, sencillo del nuevo disco del intérprete mexicano.

Maluma y su tema Marinero contaron con la voz de Diana Villamonte con un toque muy especial que destacó la calidad vocal de la concursante.

Por último la española Natalia Jiménez y la integrante de su equipo Carmen encendieron por última vez el escenario para cantar en conjunto el tema mexicano Bésame mucho.

El cuarto lugar fue para Delian del equipo de Anitta, el tercero fue Carmen del equipo de Natalia Jiménez y el segundo fue para Diana Villamonte del equipo Maluma.

Al final, tras contabilizar los votos, el ganador de La Voz México fue para la española Cristina Ramos, la pupila de Carlos Rivera, quien conquistó con su espectacular voz que a lo largo de once semanas se llevó los aplausos, las mejores críticas y sobre todo el apoyo de su coach para superarse en cada presentación.