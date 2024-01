Revelan la serie más vista de 2023 en streaming; superó a The Office

Las plataformas de streaming definitivamente llegaron a nuestras vidas para quedarse pues gracias a ellas podemos tener un sin fin de nuevas historias cada año.

Sin embargo, parece que hay historias que terminan siendo más populares que otras y para muestra, tenemos una de las series que este año se convirtió en la más vista de 2023 y hoy te revelamos cuál es.

¿Cuál fue la serie más vista de 2023 en streaming?

Nielsen es una empresa que lleva un registro de la audiencia en plataformas de streaming y hoy ha publicado los resultados de todo 2023.

Su reporte sorprendio al revelar que "Suits" fue la serie más vista en streaming de 2023, sin embargo, cabe destacar que dicha empresa sólo mide el contenido que se visualiza en Estados Unidos.

El famoso drama de abogados resurgió de entre las cenizas y tuvo una segunda vida en las plataformas de Netflix y Peacock tras acumular 57.7 millones de minutos vistos gracias a sus 141 episodios.

De igual forma, la serie destronó a "The Office" y le arrebató el récord que tenía de 57.1 mil millones de minutos vistos en 2020.

Cabe destacar, que aunque la serie protagonizada por Steve Carell tiene más capítulos, los de "Suits" duran más, por lo que es más fácil sumar más minutos de visualización.

Otras series que fueron las más vistas en 2023

Las otras series que acompañan a "Suits" y "The Office" en los primeros cinco lugares de las series más vistas en 2023 por streaming son: "Bluey', 'Navy: Investigación criminal", "Grey's Anatomy" y "Cocomelon".

Los programas de Peacock, Disney+, Paramount+ y Max de Warner Bros Discovery también estuvieron entre los más vistos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En total, los estadounidenses tuvieron un aumento del 21% en la visulación de streaming respecto al año anterior, ya que las empresas de streaming siguieron invirtiendo miles de millones de dólares en contenidos nuevos y bajo licencia para mantener al público que se ha enganchado a sus plataformas.