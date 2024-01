¿Cuáles son los hechos reales de "Oppenheimer" de Christopher Nolan?

Las nominaciones de “Oppenheimer” de Christopher Nolan en los Premios Oscar han vuelto a poner la cinta como tema de conversación, como sucedió después de su estreno en el verano pasado. Serán 13 categorías diferentes, incluyendo la de Mejor Película, en las que la cinta busque obtener la estatuilla dorada en la ceremonia número 95 de la premiación.

Su trama trata la vida de J. Robert Oppenheimer, físico estadounidense conocido por ser el padre de la bomba atómica. A continuación, te presentamos algunos de los elementos que son reales y otros que no, de acuerdo con “Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer” la novela escrita por Kai Bird y Martin Sherwin en la que la cinta está basada, además de la opinión que el historiador de la ciencia Alex Wellerstein ha manifestado.

Este texto contiene spoilers por lo que si no has visto la película te recomendamos no seguir leyendo. En México, será reestrenada en los principales cines del país a partir de este fin de semana, con el fin de que el público que no ha podido verla, la disfrute antes de la premiación, que se llevará a cabo el 10 de marzo.

Gossip Se acaba el Barbenheimer; Oppenheimer la favorita del Oscar

¿Oppenheimer inyectó una manzana con veneno? Cierto

En una de las secuencias iniciales de la película, se percibe cómo J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, inyecta una manzana con cianuro para envenenar a su tutor Patrick Blackett.

Este hecho es cierto de acuerdo con la obra en la que está basada la película, sin embargo, en el trabajo de Nolan se muestra de una manera más dramática. "Consumido por sus sentimientos de insuficiencia y celos intensos, 'envenenó' una manzana con productos químicos del laboratorio y la dejó sobre el escritorio de Blackett", se lee en el libro.

Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer), Emily Blunt (Kitty Oppenheimer), James D'Arcy (Patrick Blackett), Kenneth Branagh(Niels Bohr) e Jason Clarke (Roger Robb) em novas imagens oficiais de #Oppenheimer. pic.twitter.com/ky2ReiVEtY — Christopher Nolan Brasil 💣💥 (@NolanBrasil) July 7, 2023

En cualquier caso, ambos autores del libro anticipan que para ese momento, Oppenheimer solía exagerar sus palabras. De hecho, sugieren que en lugar de cianuro, la sustancia pudo ser otra no letal para Blackett. Por su parte, Alex Wellerstein señala en su texto “Fact, Fiction, and the Father of the Bomb: On Christopher Nolan’s ‘Oppenheimer’”, que “el joven Oppenheimer, como se refleja en sus cartas de la época, era propenso a hacer declaraciones exageradas e impactantes de este tipo”.

¿Oppenheimer sabía hablar neerlandés? Cierto

Como se menciona en un momento del largometraje, para su conferencia en la ciudad de Leiden, Oppenheimer habló en holandés, algo que en la vida real ocurrió también. Al igual que en la película, en “Prometeo americano”, se señala que “Oppenheimer sorprendió a sus compañeros dando una conferencia en neerlandés”.

J. Robert Oppenheimer in Leiden, The Netherlands 🇳🇱 for internship.



With some students in 1928.#Oppenheimer pic.twitter.com/i97HmP3iaH — Sam (@Fonisy) July 19, 2023

¿Oppenheimer predijo la tormenta en la Prueba Trinity? Falso

Si bien es cierto que la realización de la Prueba Trinity se vio afectada por una tormenta, no es verdad que Oppenheimer haya predicho que ésta llegaría. Por el contrario, fue un equipo de profesionales dirigido por Jack Hubbard quien lo hizo. El retraso fue de una hora y media, por lo que la hora programada que era a las cuatro de la madrugada tuvo que esperar.

Video REAL de la prueba Trinity, la primera prueba de la bomba nuclear de Oppenheimer 💣🔥



En la película, esta escena te deja sin habla. Un silencio sepulcral se apodera de la sala de cine. Increíblemente bello de ver pero al mismo tiempo aterrador. pic.twitter.com/C22GxdF2l4 — Victoria 🌹 (@vickybelivet) July 24, 2023

¿Oppenheimer dijo una cita del “Bhagavad Gita?” Cierto

"Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos", son las palabras que Oppenheimer menciona en la escena de la Prueba Trinity, tomadas del texto hindú “Bhagavad Gita”, algo que Wellerstein confirma.

“Oppenheimer afirmó más tarde que le vino a la mente durante la primera prueba nuclear del mundo, Trinity (…) Sin tener en cuenta lo que el verdadero Oppenheimer pudiera haber querido decir con ello, la película de Nolan convierte la cita en un orgasmo”, escribió. El personaje interpretado por Murphy conoció el sánscrito, idioma original del texto, en su paso por la Universidad de California.

Can't we boycott a movie which is insulting our religion? Why are we so comfortable with it? Why are we happy that our holy book is mentioned in this movie? This is really very disgusting! #BoycottOppenheimer#Oppenheimer pic.twitter.com/x1OhGpAWBs — Prachi Sharma (@sharmaprachi54) July 22, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿La explosión de la bomba no fue percibida por la gente? Falso

En la película, no se expone que la gente de los alrededores de la Prueba Trinity haya percibido la explosión ocurrida en el desierto, sin embargo, el periódico “Clovis News-Journal” documentó el 16 de julio de 1945 que el acontecimiento sí fue captado, pero sin mencionar lo que en realidad era; por el contrario, relacionaron el hecho a una explosión de un depósito de municiones.