Se acaba el Barberheimer; Oppenheimer la favorita del Oscar

Con 13 nominaciones, “Oppenheimer”, la cinta que narra la historia de cómo se creó la bomba atómica, se convierte en la cinta favorita para la edición 96 de los Premios Oscar, dejando atrás a su principal competidor Barbie, cinta de Greta Gerwig que sólo alcanzó 8 postulaciones.

Mejor Película, Dirección, Actor Principal para Cillian Murphy, Actor y Actriz de Reparto para Robert Downey Jr. y Emily Blunt, respectivamente, Fotografía, Guion Adaptado, Montaje, Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje, Sonido y Banda Sonora fueron las categorías en las que el filme de Christopher Nolan destacó.

“Pobres Criaturas”, del director Yorgos Lanthimos logró 11 nominaciones entre las categorías que destacan: Mejor Película, Dirección, Actriz Principal para Emma Stone y Actor de Reparto para Mark Ruffalo.





Y “Los Asesinos de la Luna” de Martin Scorsese tuvo 10 nominaciones, en ésta destaca el mexicano Rodrigo Prieto, quien tuvo su cuarta nominación en su carrera en los Premios de la Academia de Estados Unidos por su trabajo como Director de Fotografía.

Barbie curiosamente no tuvo nominación en Mejor Actriz Principal para Margot Robbie como se había visto en otras premiaciones, pero sí tuvo menciones America Ferrera como Actriz de Reparto y Ryan Gosling como Actor de Reparto; mientras que en Mejor Canción tuvo dos nominaciones, una de ellas para Billie Eilish por “What Was I Made For?” y ”I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt, que interpreta Ryan Gosling.

En esa misma terna también entró la canción “The Fire Inside” del filme Flamin’ Hot; La historia de los Cheetos picantes, dirigida por Eva Longoria.

Filmes internacionales que destacaron

Uno de los largometrajes que dieron la sorpresa fue “La zona de interés”, del director Jonathan Glazer que tuvo cinco nominaciones, una de ellas en Mejor Película y empató con Anatomía de una Caída, Los que se Quedan, American Fiction y Maestro.

La zona de interés, ambientada en la Alemania nazi, protagonizada por Sandra Hüller y Christian Friedel no había sido contemplada en otras premiaciones previas como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, al menos en la categoría principal.

En cuanto a Mejor Película Extranjera, México se quedó a un paso del reconocimiento de esta gala ya que Tótem, de Lila Avilés no logró su nominación; pero la película La sociedad de la Nieve, producción española, entró en el juego, como se tenía contemplado.

Pero quien externó su felicidad a través de redes sociales fue el mexicano e ilustrador Cruz Contreras al ver que la cinta en la que trabajó Spiderman: A través del Spiderverso fue contemplada en la categoría de Mejor Película Animada.

Qué nominaciones al Oscar tiene Oppenheimer

La cinta dirigida por Cristopher Nolan tuvo 13 nominaciones en las siguientes categorías:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor principal

Cinematografía

Mejor sonido

Mejor edición

Mejor diseño de producción

Mejor banda sonora

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor guión Adaptado

Maquillaje

Diseño de vestuario

Lista de nominaciones

Mejor Película

American Fiction

Anatomy of Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of interest

Dirección

Anatomy of fall

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of interest

Mejor Actriz principal

Annete Bening - NYAD

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Sandra Huller - Anatomy of Fall

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Poor Things

Mejor Actor principal

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamati - The Holdovers

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American fiction

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. por ‘Oppenheimer’

Ryan Gosling por ‘Barbie’

Robert De Niro por ‘Los asesinos de la luna’

Sterling K. Brown por ‘American Fiction’

Mark Ruffalo por ‘Pobres criaturas’

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph por ‘Los que se quedan’

Danielle Brooks por ‘El color púrpura’

Emily Blunt por ‘Oppenheimer’

America Ferrera por ‘Barbie’

Jodie Foster por ‘Nyad’

Mejor guión

‘Los que se quedan’

‘Secretos de un escándalo’

‘Anatomía de una caída’

‘Maestro’

‘Vidas pasadas’

Mejor guión adaptado

‘American Fiction’

‘Pobres criaturas’

‘Oppenheimer’

‘Barbie’

‘La zona de interés’

Mejor película de animación

‘El chico y la garza’

‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’

‘Nimona’

‘Elemental’

‘Robot Dreams’

Mejor película internacional

‘La zona de interés’ (Reino Unido)

‘La sociedad de la nieve’ (España)

‘Sala de profesores’ (Alemania)

‘Yo, capitán’ (Italia)

‘Perfect Days’ (Japón)

Mejor documental

‘20 días en Mariúpol’

‘Bobi Wine: The People’s President’

‘To kill a Tiger’

‘La memoria infinita’

‘Las cuatro hijas’

Mejor corto de acción real

‘The After’

‘Invincible’

‘Knight of Fortune’

‘Red, White and Blue’

‘The Wonderful Story of Henry Sugar’

Mejor corto de animación

‘Letter to a Pig’

‘Ninety-five senses’

‘Our uniform’

‘Pachyderme’

‘War is Over! Inspired by the music of John & Yoko’

Mejor fotografía

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘El Conde’

Mejor montaje

‘Oppenheimer’

‘Los asesinos de la luna’

‘Anatomía de una caída’

‘Pobres criaturas’

‘Los que se quedan’

Mejor diseño de producción

‘Pobres criaturas’

‘Barbie’

‘Oppenheimer’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleon’

Mejor vestuario

‘Pobres criaturas’

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Oppenheimer’

‘Napoleón’

Mejor maquillaje y peluquería

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘Golda’

‘La sociedad de la nieve’

Mejores efectos visuales

‘The Creator’

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3′

‘Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1′

‘Godzilla: Minus One’

‘Napoleón’

Mejor sonido

‘Oppenheimer’

‘The Creator’

‘La zona de interés’

‘Maestro’

‘Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1′

Mejor banda sonora

‘Oppenheimer’

‘Los asesinos de la luna’

‘Pobres criaturas’

‘La zona de interés’

‘Indiana Jones y el dial del destino’

‘American Fiction’





