Tras dejar la carrera de medicina para enfocarse en la música, se colocó en el gusto de la gente con la canción “Querido corazón”. Hasta la fecha cuenta con cuatro producciones discográficas, además de que se ha presentado en foros como el Lunario del Auditorio, El Plaza Condesa y el Teatro Metropolitan y ha escrito canciones para artistas como la banda El Recodo, Edith Márquez, Los Ángeles Negros y Mariana Seoane. Como actor, ha participado en las obras Hoy no me puedo levantar y Mentiras.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy perfeccionista y de humor ácido





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Mi idea es que no existe, hay que pasarla lo más chido que podamos, en general. Creo que es una utopía y que hay que seguir la realización personal y disfrutar el camino

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

No me gusta que si no me cuido puedo ser muy cruel con la gente





¿Y el que más te desagrada de los demás?

No me gusta la hipocresía





¿Tu gran miedo?

Nunca sentir que es suficiente





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Físicamente cansado, pero emocionalmente ilusionado





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Soy un señor de casi 40 que se hace mullet en el pelo, y está tatuado





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

No sé cuál es la más, pero creo que la menos , y la que debería ser la más importante, es la empatía

¿La persona viva a la que más admiras?

Me gusta mucho la carrera de Juan Luis Guerra y creo que es un gran personaje también en lo personal





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

¿Hay café?





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando siento que puedo lastimar a la otra persona





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La honestidad





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La autocompasión, que se trate con cariño





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Tengo tres: Mi hija Emma, mi mujer y la música





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

He sido muchas veces muy feliz, pero por alguna razón ahorita recuerdo la primera vez que pude pisar un campo de fútbol profesional y calentar con el equipo





¿Qué talento te gustaría tener?

Cocinar

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Estoy cambiándola y es ser más claro en lo que quiero y más directo





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haberme cuestionado mi propia existencia





¿Dónde te gustaría vivir?

En Madrid





¿Cuál es tu bien más preciado?

Una cadena con un dije que era de mi abuela y con la medalla del bautizo de mi abuelo





¿Con qué personaje histórico te sientes identificado?

Me gusta muchísimo lo propuesto por Gandhi





¿Tu pasatiempo favorito?

Correr y estoy retomando la producción musical





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Estaría padre ser una ave que viva lejos de cualquier población humana y que pueda contemplar el mundo la mayor parte de su día

¿Cómo te gustaría morir?

Dormido





¿Tienes un lema?

Fluyendo, pero chingándole.





