Daniel Bisogno demandará a revista por presunta difamación: “El daño está hecho”

El comediante, actor y conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, ha vuelto luego de tener una fuerte experiencia en la que su vida corrió riesgo.

Luego de haber estado en terapia intensiva debido a una hemorragia en el esófago, el actor se reincorporó a su trabajo e incluso apareció en el elenco en la obra “Lagunilla mi Barrio”.

La situación conmocionó tanto al conductor que en un momento de crisis se despidió de su hija Micaela por su temor a morir. Ahora, el comediante arremetió contra la revista de espectáculos TVNotas, por presuntamente difamarlo.

Mediante un video que publicó en las redes de Ventaneando, Daniel Bisogno dijo que los comentarios vertidos en el medio afectaban a él y a su familia.

“En cuestión profesional son comentarios que pueden hacer mucho daño , entonces el daño está hecho en muchas de las cosas que han escrito y sobre eso vamos”, dijo Bisogno.





“El daño está hecho y sobre eso nos vamos”@DaniBisogno no permitirá que lo sigan difamando…

También comentó que contrató al abogado de Adal Ramones para defenderse contra la revista.

“Estoy con el abogado de Adal Ramones que acaba de ganar una demanda pues sobre eso nos vamos a ir”.

Esta no es la primera vez que Daniel Bisogno teme por su salud, el actor dijo anteriormente que cuando comenzó con la obra "Lagunilla mi Barrio" le recomendaron hacerse una prueba de VIH a la que resultó positiva.

El resultado lo alarmó y pensó que su vida acabaría.

"Me dice el doctor, el que atendía ahí, es que para nosotros esto es positivo. En ese momento me suelto llorando, le hablo al doctor y le digo está pasando esto y me dice ¿Quién te dijo que te fueras a hacer la prueba ahí? ¿En qué momento te dije ve hacerte una prueba ahí?, esas pruebas son de ínfima categoría. Ven mañana y te haces la prueba aquí", expresó Bisogno.

Sin embargo las sospechas de Bisogno se despejaron tras hacerse un nueva prueba.

"El resultado tendría que ser el lunes o martes, a nadie le conté nada, porque todavía sigue existiendo ese tipo de prejuicios y de cosas. No llegaba, eso me querían decir, lo que me habían explicado, que era positivo. Llega el lunes, yo ya voy para allá a recoger mis medicinas y cuando me voy a salir de bañar, el resultado de laboratorio médico de Médica Sur, con unos huevos, perdón la palabra, nada más decía, Daniel Omar Bisogno, no reactivo".

