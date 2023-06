Daniel Bisogno se despidió de su hija Micaela porque pensó que podía morir

El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno compartió con su equipo del programa de espectáculos, la emergencia de salud que lo llevó a terapia intensiva.

Bisogno tuvo una hermorragia por várices esofágicas, situación que puso en riesgo su vida, tanto que se despidió de su hija Micaela por su temor a morir.

Ya más recuperado, Daniel fue entrevistado por Paty Chapoy y abrió su corazón para contar como atravesó ese momento.

Te recomendamos: Daniel Bisogno está en terapia intensiva: Paty Chapoy explica qué le pasó al conductor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Bisogno (@bisognodaniel)

El 26 de mayo, Bisogno fue llevado de emergencia al hospital por una hemorragia en el esófago, el conductor temió tanto por su vida, que decidió despedirse de su pequeña hija, Micalea.

Salud ¿Qué son las várices esofágicas? De esto se trata el padecimiento que sufrió Daniel Bisogno

“Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, abrazarte y quiero que seas feliz y que te rías de ti misma y de todo lo que pasa porque es la única forma de sobrellevar esta vida”, le dijo Daniel.

Antes de entrar al quirófano, Bisogno confesó que lo único que podía pensar era en cómo iba a dejar sóla a Micaela con tan sólo 7 años.

Por último, recordó que verla crecer no ha sido fácil, pues ha luchado para ser un buen ejemplo para ella, cuando incluso, él no sabe qué hacer con su vida.

“Me ha costado trabajo educar a mi niña, porque es muy difícil predicar con el ejemplo y me ha costado mucho trabajo decirle cuál es el camino si todavía no lo descubro yo. Pero él único camino que si le digo que debe de seguir es el de ser feliz”, expresó Daniel entre lágrimas.

Bisogno cuenta cómo su salud se comenzó a deteriorar

Con un tono de voz diferente a la habitual, el conductor comenzó por explicar que su salud se empezó a deteriorar tiempo atrás, a partir de una gran pérdida de peso debido a su fijación por el tema del físico.

OMG! Daniel Bisogno está en terapia intensiva: Paty Chapoy explica qué le pasó al conductor

"Todo empieza, un poco de tiempo más atrás, donde empecé a sentirme mal; primero empecé a hacerme una dieta. Yo estaba muy obsesionado con bajar de peso y es un trauma que desde niño traigo. Siempre crecí con ese problema del peso, entonces luchaba, de repente abandonaba y volvía, daba unos rebotes tremendos y así pasé los 26 años que llevo en Ventaneando", dijo Bisogno.

También comentó que varias situaciones en su vida como un asalto en su casa, su divorcio y la separación de su hija Micalea, lo afectaron anímicamente, por lo que sus defensas bajaron y las enfermedades tocaron a su puerta.

"Hace tres años conocí una especialista en nutrición que me recomendó la Choco, fui con ella y empecé a bajar y a bajar, de pesar 125 kilos que fue lo que más pese, llegué a pesar 92, estamos hablando de casi 40 kilos. Empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo. Empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal y empecé a pasármela mal, de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar", agregó Daniel.

Daniel Bisogno pensó en la posibilidad de tener VIH

Cuando comenzó la obra "Lagunilla mi Barrio" sus pobremas de salud aumentaron, por lo que su médico le recomendó hacerse una prueba de VIH.

El actor acudió a un laboratorio poco conocido por temor a que lo identificaran, tras recibir la muestra de la prueba rápida resultó ser positiva y en ese momento Bisogno confesó haber pensado lo peor.

.@DaniBisogno recuerda junto a @ChapoyPati cómo empezó a sentirse mal. #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmKuNc pic.twitter.com/2gAFVQ6kyI — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 8, 2023

"Me dice el doctor, el que atendía ahí, es que para nosotros esto es positivo. En ese momento me suelto llorando, le hablo al doctor y le digo está pasando esto y me dice ¿Quién te dijo que te fueras a hacer la prueba ahí? ¿En qué momento te dije ve hacerte una prueba ahí?, esas pruebas son de ínfima categoría. Ven mañana y te haces la prueba aquí", expresó Bisogno.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El conductor de Ventaneando dijo que acudió a Médica Sur para hacerse nuevamente la prueba de VIH, pero los días de espera para conocer el resultado final fueron difíciles.

"El resultado tendría que ser el lunes o martes, a nadie le conté nada, porque todavía sigue existiendo ese tipo de prejuicios y de cosas. No llegaba, eso me querían decir, lo que me habían explicado, que era positivo. Llega el lunes, yo ya voy para allá a recoger mis medicinas y cuando me voy a salir de bañar, el resultado de laboratorio médico de Médica Sur, con unos huevos, perdón la palabra, nada más decía, Daniel Omar Bisogno, no reactivo" agregó Daniel.