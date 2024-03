Daniel Bisogno manda mensaje en Ventaneando sobre su estado de salud

Daniel Bisogno continúa en un proceso de recuperación en su casa luego de haber estado hospitalizado a causa de una infección pulmonar, por la cual incluso tuvo que ser intubado. Ahora, este viernes, el conductor rompió el silencio respecto a su estado de salud y dio algunos detalles.

Estas declaraciones las compartió a través de un audio que mandó a Ventaneando durante la emisión del viernes. Él aseguró que por el momento no puede realizar varias actividades, como subir las escaleras o moverse al interior de su casa.

Del mismo modo, aprovechó este mensaje para darle las gracias a quienes lo han apoyado durante este proceso, principalmente a Pati Chapoy, pues afirmó que la periodistas ha estado al pendiente de todo lo que le ha ocurrido.

¿Qué dijo Daniel Bisogno?

"El Muñe" señaló en el audio que por el momento su avance ha sido positivo, pero todavía ha tenido que enfrentarse a varios problemas relacionados con la movilidad, lo que ha complicado las cosas.

“Me he recuperado bastante bien para todo, todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera. Estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco”, sostuvo, por ahora tiene que seguir recibiendo ayuda especializada.

Externó que estos inconvenientes se han presentado por el tratamiento que llevó en el nosocomio, al cual ingresó el pasado mes de febrero: “fueron varios días intubado”. También, decidió externarle su agradecimiento a Chapoy:

“Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad que que te apareciste en mi vida como un ángel”. Es así como el conductor agregó que por ahora continuará recuperándose en su casa, luego que salió del nosocomio tras haber solicitado su baja voluntaria.

¡Último momento! @DaniBisogno envía mensaje de voz desde su casa. #Ventaneando@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/MNaRc4u9mx — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 15, 2024

Por otro lado, se reportó que además de recibir atención médica las 24 horas del día, igual debe tomar medicamento para tratar la depresión que desarrolló tras el fallecimiento de su madre Araceli Bisogno.

En este sentido, sus compañeros de Ventaneando le externaron sus mejores deseos para que se recupere pronto, pues se ha argumentado que no tienen pensado contratar a alguien más para que ocupe su lugar en el programa.